Hulp bij planten verzorgen: 3 apps

We zijn niet allemaal gezegend met groene vingers. Gelukkig bestaan er apps die die je kunnen helpen bij het verzorgen van je planten. We noemen er 3.

Plantsome

Hij vertelt je niet alleen wanneer je je planten water moet geven, maar ook hoe veel. Het enige wat jij hoeft te doen is in te vullen welke plant je in huis hebt, hoe groot-ie is en hoe ver hij van het raam af staat. De app berekent dan aan de hand van een algoritme wat je groene vriend nodig heeft. En dan is er nog de uitgebreide plantendatabase, waarin je meer dan 150 verschillende soorten kunt vinden. Handig als je in het tuincentrum staat en niet weet met welke plant je te maken hebt.

MijnTuin

Een encyclopedie voor je planten, maar dan gewoon in je telefoon. Deze app heeft veel verschillende soorten in de database staan, inclusief foto’s en met uitgebreide verzorgingstips.

PlantNet

Weet je even niet welke plant je voor je hebt en al helemaal niet hoe je hem moet verzorgen? Deze app helpt je verder. Je hoeft alleen maar een foto te maken en in de app te zetten. PlantNet kan je dan precies vertellen wat de naam ervan is en hoe je hem moet verzorgen. Er staan meer dan 27.000 soorten in de database.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Vadim L/Unsplash.com