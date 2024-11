5 fijne yoga apps om thuis mee te starten

Wil je graag met yoga beginnen, maar het liefst gewoon in je eigen woonkamer? Probeer dan deze yoga apps en platformen eens.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ginny Rose Stewart/Unsplash

Gepubliceerd op 5 februari 2021 Laatst bewerkt op 5 november 2024

Down Dog

Een app die wereldwijd beschikbaar is, met niet alleen yogalessen, maar ook HIIT-trainingen en workouts van zeven minuten (iedere vorm van beweging heeft een eigen app). Kies je voor de yoga-app, dan kun je zelf je yogales samenstellen aan de hand van het type yoga, je niveau en hoelang de les mag duren. Je kunt zelfs invullen door welke stem je begeleid wil worden. Open je de app, dan krijg je elke keer een nieuwe serie yoga-oefeningen. Veel afwisseling, dus. De lengte van de sessie bepaal je zelf en je kunt je eigen muziek luisteren.

Te downloaden via de App Store en Google Play.

Daily Yoga

Meer dan honderd yoga- en meditatielessen op video, zowel voor beginners als gevorderden. Je kunt ook een specifieke stijl uitproberen, zoals hatha, yin of ashtanga.

Te downloaden via de App Store en Google Play.

Yoga Studio

Fijn aan deze app is dat je lessen in een bepaald thema kunt volgen, zoals yoga bij rugpijn of yoga voor hardlopers. Je kunt aangeven welk niveau je hebt en de duur van een sessie varieert van een kwartier tot een uur.

Deze en andere yoga apps zijn te downloaden via de App Store en Google Play.

Yogatv

Een Nederlands platform met meer dan 250 lessen in eigen taal én in het Engels. De filmpjes zijn te bekijken op je iPad, telefoon of je computer en de virtuele lessen worden gegeven door ervaren docenten uit zowel Nederland als het buitenland. Nog nooit aan yoga gedaan? Geen paniek, het platform biedt lessen aan voor alle niveaus. Je hebt een abonnement vanaf € 7,50 in de maand.

Probeer hier vast een gratis les yoga vanuit huis.

Insight Timer

Een gratis (ja, echt) app waarop je niet alleen live yogalessen kunt volgen, maar ook begeleide meditaties en workshops over mindfulness kunt doen. Je kunt aangeven of je bijvoorbeeld geholpen wilt worden bij beter slapen, voor angst of om productiever te worden. Genoeg keuzes en mogelijkheden dus.

Meer lezen