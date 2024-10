De ultieme wandelgids: waar kun je wandelen in Nederland (per provincie)

Voor als je zin hebt in een (grote) wandeling, maar geen idee hebt waar. Want waar kun je allemaal wandelen in Nederland? In deze wandelgids vind je de mooiste routes per provincie.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Aaron Brunhofer/Unsplash

Gepubliceerd op 24 oktober 2024

Waar kun je wandelen in Nederland?

Het kan nogal overweldigend zijn, al die route-opties op verschillende websites. Welke moet je nou kiezen? Wij deden alvast het voorwerk en selecteerden per provincie de fijnste routes of plekken. Dan hoef jij alleen nog maar te kiezen uit een paar opties. Appeltje-eitje.

Wandelroutes per provincie

Per provincie in Nederland vind je hieronder meerdere opties voor wandelroutes. Kort, lang, door bos of door stad: keuze genoeg.

Wandelroutes net over de grens

Ga je liever de grens over voor een wandeling? Ook daar hebben we verschillende routes voor gevonden. Probeer bijvoorbeeld een van deze vier routes in De Ardennen of kies voor een van deze vijf afwisselende wandelingen in België.

Wandelen in een nationaal park

Wist je dat Nederland maar liefst 21 nationale parken telt? Zo heeft (bijna) iedere provincie zijn eigen natuurgebied met, jawel, verschillende wandel- en fietsroutes. Een kleine greep uit die nationale parken.

Langeafstandswandelpaden in Nederland

Zin in avontuur? Probeer eens een van de langeafstandswandelpaden die Nederland rijk is. Journalist Bernice Nikijuluw, zelf wandelfanaat, deelt tips om zo’n wandelroute te vinden. Een bekende is bijvoorbeeld het Nederlands Kustpad van Sluis naar Friesland. Er is een nieuwe pelgrimstocht aan de Waddenkust en je kunt ook lopen van Amsterdam helemaal naar de Achterhoek.