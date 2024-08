Deze 4 soorten fruit kun je in de zomer wildplukken

Het fruit dat je in de supermarkt haalt, vind je ook gewoon bij je in de buurt als je goed kijkt. Deze 4 soorten kun je in de zomer wildplukken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Farsai Chaikulngamdee/unsplash

Gepubliceerd op 1 augustus 2024

Hoewel wildplukken in Nederland officieel niet toegestaan is, wordt het plukken van kleine hoeveelheden (dus enkel voor jezelf) vaak gedoogd. Besluit je er in je eigen omgeving op uit te gaan op zoek naar eetbare planten, check dan even de regels op deze website. Er zijn ook allerlei pluktuinen én voor het plukken in je buurt is er de Wildplukwijzer. Op deze kaart zie je precies wat er aan eetbare planten en vruchten vlak bij jou te vinden is.

Fruit wildplukken in de zomer

Bramen: augustus – oktober

Deze donkerpaarse vruchten ken je vast. Ze groeien aan grote struiken en je vindt ze in velden of langs de weg. Probeer vooral van de hogere takken te plukken. De onderste laag wordt nog weleens onder geplast door (wilde) dieren.

Blauwe bessen: juli – oktober

Ja, ook blauwe bessen vind je gewoon aan de Nederlandse struiken. De eerste oogst kun je eind juni al plukken, maar die van oktober zijn net zo smakelijk. De allerlekkerste pluk je in augustus.

Vlierbessen: september – november

Deze besjes pluk je op de rand van de zomer en de herfst. Ze groeien aan grote struiken en zijn licht giftig, dus kook ze wel voordat je er bijvoorbeeld jam, siroop of vruchtensap van maakt.

Bosaardbeien: juni – juli

Niet geheel verrassend vind je deze wilde aardbeien in het bos. Deze vruchten zijn een stuk kleiner dan je gewend bent, maar smaken even zoet. Zorg er natuurlijk wel voor dat je ze goed wast voordat je ze opeet.

