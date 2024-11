Hoe is het nu met Albert uit B&B Vol Liefde?

In de reünie van B&B Vol Liefde was te zien dat Albert de liefde vond bij ‘zijn Joyce’. Hoe is het nu met deze puppyliefde? Zijn de twee nog bij elkaar en hoe gaat het verder met Albert?

Gepubliceerd op 17 november 2024

De 64-jarige Albert kreeg maar liefst zes vrouwen over de vloer in zijn kasteel. Met meerdere had hij een klik en hij voelde zich – in eigen woorden – een kind in een snoepwinkel. Toch was het Joyce die uiteindelijk zijn hart veroverde met haar speelse karakter. Hoe gaat het nu met de twee?

Zijn Albert en Joyce nog samen?

Ze waren samen eind oktober aanwezig bij het Televizier-Ring Gala, waar ze aan weekblad Story vertelden dat ze nog steeds samen zijn. Samenwonen? Dat zit er nog niet in. Joyce: ‘Ik reis op en neer tussen Nederland en Spanje. […] Ik vind het fijn om ook nog even op mezelf te zijn. Maar ik zie dat in de toekomst wel gebeuren.’

Even over dat leeftijdsverschil

Of het leeftijdsverschil een ding is? Volgens haar niet. ‘Hij mag dan wat ouder zijn, maar hij voelt zich jonger dan ik.’ Volgens Joyce passen ze zo goed bij elkaar omdat ze dezelfde dingen leuk vinden en dezelfde humor hebben.

De twee zitten er zelfs aan te denken om samen een bedrijf te beginnen. Dat is echter iets voor in de verre toekomst, omdat Albert op dit moment nog druk is met zijn kasteel in Spanje. ‘Maar wie weet,’ zegt ze.

