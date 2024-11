Nieuwe kijktip voor alle B&B Vol Liefde-fans: Onderweg naar liefde (en dat vanuit een camper)

Je huis inruilen voor een camper en dan Europa rond, genieten van een vrij bestaan. Klinkt als een droom, toch? Alleen ontbreekt er voor de vanlifers uit het nieuwe programma een ding: de liefde.



Tekst Nadie van Moorselaar Fotografie KRO-NCRV/Tuvalu Media

Gepubliceerd op 10 november 2024

Met hun huis op wielen komen ze op de mooiste plekken. Alleen hebben de deelnemers van het nieuwe KRO/NCRV-datingprogramma Onderweg naar liefde niemand om hun vanlife mee te delen. Daar mag weleens verandering in komen, vinden ze zelf. Daarom maken de rijdende singles een roadtrip door Europa, op weg naar een romantische eindbestemming in Europa. Waar ze – als alles goed gaat – met een nieuwe liefde arriveren. Want jawel, ze gaan al reizend op date.

Met zijn allen de camper in

Hoe het concept precies in zijn werk gaat? Vooraf hebben de kandidaten zelf al mensen uitgezocht met wie ze graag hun camper willen delen. Daarnaast hebben hun vrienden en familie nog eens twee extra potentiële lovers geselecteerd, die ergens tijdens de reis kunnen opduiken. Beurtelings stappen de dates vervolgens gezellig de camper in. Wanneer ze weer uitstappen? Hangt ervanaf of het klikt. Leuke bijkomstigheid: er kunnen ook meerdere singles tegelijk meereizen.

Een bijrijder voor het leven

Tijdens de roadtrip wordt dus duidelijk of er sprake van echte liefde is of niet. En, ook niet onbelangrijk, of een vanlife wel is weggelegd voor de uitverkoren bijrijders. Want hoe reageren ze als ze buiten moeten douchen? Of als er geen standplaats voor de nacht te vinden is? Wij beginnen ons alvast te verheugen.

Onderweg naar liefde is elke doordeweekse dag te zien vanaf maandag 11 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3 en NPO Start.

Meer lezen