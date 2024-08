Voor als je van ‘Middernachtbibliotheek’ houdt: 3 boekentips

Flink balen is het als je een favoriet boek uit hebt. Gelukkig zijn er zat soortgelijke titels te vinden. Drie boekentips voor als je fan bent van Middernachtbibliotheek.

Gepubliceerd op 23 augustus 2024

Vanaf het moment dat Middernachtbibliotheek van de schrijver Matt Haig verscheen, was de titel niet meer weg te denken uit de boekenwereld. Hij prijkte niet alleen op duizenden boekenplanken, maar je kon social media niet openen of je zag de cover wel ergens voorbijkomen. Het boek kreeg ook kritiek, blijkt bijvoorbeeld uit deze recensie van Trouw. Toch was en blijft Middernachtbibliotheek een favoriet onder lezers. Ook fan? Probeer dan deze boeken eens.

Drie boekentips voor als je van Middernachtbibliotheek houdt

Het onzichtbare leven van Addie LaRue – V.E. Schwab

Als Adeline LaRue in 1714 wordt uigehuwelijkt, wenst ze voor meer tijd om in vrijheid te leven. Haar wens wordt vervuld, maar tegen een hoge prijs. Addie leeft eeuwig, maar zal worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Omdat zelfs haar ouders niet meer weten wie ze is, heeft ze geen huis meer en wordt ze gedwongen de wereld over te zwerven. Nergens laat ze een indruk achter, tot ze in een boekhandel voor het eerst in driehonderd jaar herkent wordt.

Je bent hier – David Nicholls

Heb je de serie One day op Netflix al gezien? Het is de verfilming van het succesvolle boek De eerste dag van David Nicholls. Dit jaar publiceerde hij een nieuwe titel: Je bent hier. Marnie is vastgelopen. Ze voelt zich eenzaam, woont en werkt in een klein appartement en ze heeft het gevoel dat het leven aan haar voorbij gaat. Michaels leven staat op zijn kop als zijn vrouw hem verlaat. Zijn toevlucht vindt hij in lange wandelingen door de Engelse natuur. Wanneer de twee door het lot samen worden gebracht, worden de twee gedwongen om elkaar beter te leren kennen op een van de mooiste wandeltochten door Engeland.

De verbogen boekwinkel – Evie Woods

1921. Nog iemand die vlucht voor uithuwelijking. Als Francaise Opaline na haar vlucht terechtkomt in Dublin vindt ze een prachtig pand en begint daar haar droomboekwinkel.

2021. Martha verlaat haar gewelddadige man en begint opnieuw in het bijzondere huis van Madame Bowden. Als ze de academicus Henry ontmoet, die opzoek is naar een verloren manuscript van Charlotte Brontë, besluit ze hem te helpen zoeken. Er volgt niet alleen een zoektocht naar een verloren boekwinkel, maar ook naar geluk, liefde en een plek op de wereld.

