Een bijzondere vakantie? Het kan met vrijwilligerswerk

Bij vakantie denken we vaak aan zon, strand en zee. Lekker genieten in de tuin of op een strandstoel met een goed boek of tijdschrift. Even weg van je werk en er ontspannen óf actief op uit trekken. De Groningse Roelinda Riemersma denkt hier anders over.

In een reportage in de Volkskrant vertelt Roelinda dat ze haar vakantie- en verlofdagen het liefst besteedt aan het doen van vrijwilligerswerk. Dat vindt ze pas écht ontspannend. Hiermee gooit ze het ideaalbeeld dat velen van ons van vakantie hebben, overhoop.

Vrijwilligerswerk tijdens de vakantie

Hotel De Heerenhof in Zuid-Limburg is een monumentale kasteelhoeve in een groen heuvelachtig gebied. Afgelopen zomer diende het als zorghotel. Dementerende ouderen en hun mantelzorgende partners konden daar op adem komen en genieten van het schitterende uitzicht.

Roelinda is één van de vrijwilligers die vakantiedagen heeft opgenomen om in De Heerenhof te kunnen meedraaien. Opmerkelijk is dat ze in het dagelijkse leven hetzelfde werk doet: hulpbehoevende ouderen verzorgen, maar dan in de thuiszorg. “Dat je echt iets kunt betekenen voor deze mensen, dat geeft zo’n boost,” zegt ze, bijna stuiterend van enthousiasme.

Echt tijd besteden aan iemand

Haar vakantiedagen besteedt Roelinda aan vrijwilligerswerk omdat in de thuiszorg de tijd beperkt is – na hooguit een uur moet ze alweer door naar de volgende cliënt. Wanneer ze vrijwilligerswerk doet, kan ze van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds helpen. Ze is er bij de ochtendgymnastiek, brengt hier en daar een kop koffie, biedt een luisterend oor aan een opgebrande mantelzorger en kruipt ’s avonds moe, maar voldaan in haar bed. “Ik zou iedereen die in de zorg werkt deze ervaring willen gunnen. Dat je voor een keer genoeg tijd hebt voor de mensen, dat is echt onbetaalbaar.”

Zelf vrijwilligerswerk doen op vakantie?

Uiteraard kun je tijdens je vakantie ook een ander helpen als je niet in de zorg werkt. Wil jij in je volgende vakantie ook vrijwilligerswerk doen? Onderstaande organisaties bezorgen onvergetelijke vakanties aan senioren, jongeren en kinderen.

Het Vakantiebureau verzorgt senioren vakanties en zorgvakanties.

Mundoradoreizen organiseert groepsreizen voor mensen (vanaf 18 jaar) met een beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.

De Zonnebloem neemt mensen met een lichamelijke beperking mee op een boottrip.

Het Vergeten Kind bezorgt kinderen een onvergetelijke vakantie waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en onbezorgd kind kunnen zijn.

Humanitas Kindervakantieweken biedt een fijne vakantieweek voor kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar) op een mooie plek in Nederland, waar veel te zien en te doen is.

Vluchtelingenwerk organiseert vakanties voor vluchtelingkinderen, die anders niet op vakantie zouden kunnen gaan.

Wielewaal organiseert vakanties en logeerweekenden voor kinderen en jongeren met een beperking.

Tekst Eunice Frijde Fotografie Tabitha Turner/Unsplash.com