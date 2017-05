Lezen in Flow 4

Deel met je vrienden

In de nieuwste Flow onder meer een verhaal over het beter maken van de wereld door klein te beginnen. Zo start journalist Jocelyn de Kwant met een grote pan soep voor het buurtfeest. En een artikel over het heel gewone leven van Audrey Hepburn, met privé-foto’s: ze was een van de meest gefotografeerde actrices van haar generatie, maar ze koesterde vooral de momenten buiten de schijnwerpers.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Ukelele-les

Een hobby oppakken heeft voordelen: iets nieuws leren is goed voor je hersenen, het ontstrest en het zorgt voor concentratie. Journalist Caroline Buijs ondervond het zelf.



Eten uit de tuin

Roze tuinboontjes, of knoflook die je wel een jaar kunt bewaren. Marleen van Es vindt het leuk om in haar moestuin te experimenteren met groenten en kruiden. En vervolgens verzint ze er de lekkerste gerechten mee.

Ondertussen in Nieuw-Zeeland

De Nederlandse Miriam Lancewood woont met haar man Peter in een onherbergzaam deel van Nieuw-Zeeland, waar ze leven in het ritme van de natuur. “De luxe van een lekker bed weegt voor mij niet op tegen de schoonheid waarin ik leef.”

Twee extra's

Een geïllustreerd boeken-notitieschriftje en acht prints om in te lijsten (je krijgt er ook twee passe-partouts bij).



De nieuwste editie van Flow (nummer 4-2017) is online te bestellen in onze webshop en vanaf 31 mei 2017 verkrijgbaar in de winkel.