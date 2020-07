De patronen van Loes van Oosten

Bij Flow houden we van patroontjes. Iemand die misschien nog wel meer van deze vrolijke herhalingen houdt, is illustrator Loes van Oosten.

In haar vrolijke en kleurrijke patronen probeert ze de schoonheid van het dagelijks leven en de natuur te vangen: rondzwemmende vissen, vliegende vogels, verschillende bloemen en planten en ook paddenstoelen, olifanten en verschillende stukken fruit zien we terug in haar werk. Voor haar illustraties gebruikt ze verschillende technieken, zoals handgemaakte stempels.

We worden zo blij van haar patronen, dat we besloten een pattern book te maken met briefpapier, enveloppen en meer met haar patronen erop. Je vindt dit pattern boek als extra bij Flow 6.

Bekijk ook eens de website en Instagram van Loes.

Illustraties Loes van Oosten