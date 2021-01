Trucjes bij het puzzelen: 3 tips

Leuk hoor, dat puzzelen, maar het gaat niet altijd vanzelf. Met deze trucjes wordt het al een stuk makkelijker.

Bij Flow zijn we groot fan van puzzelen. We hebben niet alleen onze eigen puzzels in de webshop, maar leggen vaak ook zelf een paar stukjes aan de keukentafel. We doen het eigenlijk niet echt voor het resultaat (hoewel we wel heel blij worden van een voltooide puzzel), maar vooral voor het puzzelen zelf. Stukje voor stukje leggen werkt heel ontspannend. Het maakt ons hoofd leeg. Vind je puzzelen soms maar lastig? We verzamelden 3 tips zodat het makkelijker (en hopelijk nog leuker) wordt.

Sorteer eerst op kleur en pik dan de randjes eruit; dat zijn twee vliegen in één klap. Leg daarna de ‘makkelijke’ stukjes, bijvoorbeeld die met een kleurvlak en een lijn, of een gezicht of boom. Twijfel je of een stukje met exact dezelfde kleur wel echt past? Als je het omdraait, kun je het vaak beter zijn.

Een artikel over puzzelen vind je in Flow 10.

Benieuwd naar onze eigen Flow puzzels? Je vindt ze hier.

Fotografie Bianca Ackermann/Unsplash.com