Een pelgrimstocht lopen in een dag: binnenkort kan het in Utrecht

Ken jij de camini al? Dat is een kleine camino, ofwel pelgrimstocht. Binnenkort kun je er eentje uitproberen in Utrecht.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Chad Madden/Unsplash

Gepubliceerd op 16 september 2024

Pelgrimsroutes worden steeds populairder. In 2023 zijn meer dan 446.000 mensen van Porto naar Santiago de Compostela gelopen, een route die op veel bucketlisten staat. Alleen kost die wandeling, officieel de Camino Portugués, nogal tijd. En wie heeft er nou weken of zelfs maanden vrij om naar Portugal te lopen? Gelukkig komen er steeds meer camini’s: kleine camino’s. Zoals de gloednieuwe camini binnenkort in Utrecht, op 21 september.

Zoektocht naar jezelf

De laatste tijd zie je steeds meer camini’s opduiken. Eerder schreven we over routes in Limburg, en op 5 oktober vindt er eentje plaats in Haarlem, die helaas al uitverkocht is. Dat zegt wel iets over de populariteit van het fenomeen. Een pelgrimsroute lopen gaat vaak niet alleen over wandelen. Voor sommigen is het een zoektocht naar zichzelf, of een manier om anderen te ontmoeten . Mensen delen onderweg hun ervaringen en vertellen waarom ze de route wandelen.

Wat, waar, wanneer?

Tijdens de camini in Utrecht zijn er twee routes, die in lengte verschillen. Het idee: in 24 uur de sfeer van een pelgrimstocht proeven. Compleet met de rituelen, principes en levenslessen van de pelgrim. Het eindpunt is de Jacobikerk, een typische Jacobskerk die nota bene op een knooppunt van de pelgrimsroute naar Santiago ligt. ‘s Avonds is er muziek en een vuurtje, waar je je samen met je medepelgrims aan kunt warmen, en ervaringen kunt uitwisselen. Als je wil mag je zelfs in de kerk blijven slapen, met een ontbijtje de volgende dag. Wie weet concludeer je dan wel dat het tijd wordt voor het grotere werk.

Meer lezen