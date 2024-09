Altijd al iets met je handen willen doen? Kom dan naar het Ambacht in Beeld Festival

Weg van je scherm en creatief zijn met je handen. De organisatoren van het Ambacht in Beeld Festival snappen deze wens. Op 21 en 22 september 2024 vindt alweer de tiende editie plaats van dit inmiddels welbekende doe-festival.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ambacht in Beeld

Gepubliceerd op 7 september 2024

Er is van alles te zien en te ontdekken op de twee dagen in Amsterdam. Van diamantslijpen tot koperslaan, van kimchi tot batik. Je vindt er ruim honderd meester-ambachtslieden, allerlei workshops, masterclasses, exposities, demonstraties, films en optredens. En: het festival biedt de kans om verschillende ambachten te ontdekken én uit te proberen.

Festivaldirecteur Wendy van Wilgenburg: “Met het festival willen we niet alleen de waarde van ambachtelijk meesterschap delen, maar ook bijdragen aan het behoud van vakkennis en de instroom op ambachtelijke vakopleidingen.”

Welke workshops kun je onder andere volgen?

Oude fotografische cyanotypetechniek

Botanische blauwdrukken maken met planten

Je eigen diamant slijpen onder begeleiding van een meesterslijper

De basisstappen leren van het ambacht glas in lood

Experimenteren met batik, waarbij je textiel decoreert

Omdat het zo belangrijk is dat jongeren in deze tijd van digitale middelen in aanraking komen met handwerk, is er aanbod voor alle leeftijden. Zo kunnen kinderen leren smeden, weven, hout bewerken en meer.

In Marokkaanse sferen

In samenwerking met het Centraal Museum Utrecht zetten de organisatoren dit jaar de ambachten uit Marokko in de schijnwerpers. Zo belichten ze de veelzijdigheid van makers op modegebied, is de premiére van een documentaire te zien over een atelier in Fez en komen studenten van de borduurschool in Salé workshops geven.

Benieuwd? Meer informatie en tickets vind je op de website van het festival.

Meer lezen