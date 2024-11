Vaker ’s avonds een rondje lopen? Dit is waarom het zo fijn is

Loop jij vaak nog even een rondje aan het einde van de dag? En mag de wereld wat jou betreft wel wat zachter worden? Misschien is dit initiatief dan iets voor jou. Rondje Zachtheid streeft niet alleen naar een frisse neus, maar ook naar minder hardheid in de wereld.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Henri Pham/Unsplash

Gepubliceerd op 15 november 2024

Een zachtmoedige wandeling met zachtaardige mensen. Dat leek Boudewijn Betzema, Troostdichter in Deventer, wel wat. Want, zei hij in de Volkskrant: “Er is veel hardheid in de wereld, zowel op grote als op kleine schaal.” De dichter bedacht in 2023 daarom het Rondje Zachtheid. Inmiddels zijn er al zo’n 20 plekken in Nederland en België waar zachte rondjes worden gelopen.

Het concept is simpel: op deze site kun je zien waar, hoe laat en wanneer er wordt gewandeld. De wandelingen vinden elke laatste vrijdag van de maand plaats. Je loopt samen ongeveer vier kilometer, ongeveer 45 minuten dus. Je hoeft je nergens aan te melden, je kunt gewoon spontaan meelopen.

Troostend ommetje

Doel van de wandeling? Je kunt het zien als een ‘micromoment van verbondenheid’. En dat soort momenten geeft ons mensen een prettig gevoel. Het is een term van Barbara Fredrickson, een van de grondleggers van de positieve psychologie. Het Rondje Zachtheid is daarnaast ook een manier om te vertragen. Tussen het wandelen door lezen mensen elkaar voor, of worden er gedichten voorgedragen. Volgens Betzema hebben mensen meer dan ooit behoefte aan zo’n troostend ommetje.

Do it yourself

Zit er geen wandelroute in je buurt bij? Zelf een Rondje Zachtheid organiseren kan natuurlijk ook, eerst met familie, buren, vrienden misschien. Stuur de datum, locatie en starttijd rond op social media of maak een poster of flyer voor in je buurt. Dan is het alleen nog wachten op het zwaan-kleef-aan-effect. Daardoor leer je ook weer nieuwe mensen kennen: nog een pluspunt van het Rondje Zachtheid.

