Goed nieuws: voortaan snooze je zonder schuldgevoel

Over snoozen zijn de meningen nogal verdeeld. Volgens onderzoek van de Zweedse Universiteit van Stockholm kan het goed voor je zijn.

Ben jij een hardcore snoozer? Dat kun je waarschijnlijk niet helpen, het zit vaak in je aard. Dat is geen slap excuus, maar harde wetenschap. Volgens Zweeds onderzoek zijn vooral jongeren en avondmensen ’s ochtends slaperig, waardoor ze eerder nog iets langer blijven liggen. Volgens de onderzoekers is dat geen probleem, sterker: snoozers kunnen er hun voordeel mee doen.

In etappes snoozen

Er deden 1730 mensen mee aan het onderzoek, bestaand uit zowel snoozers en niet-snoozers. De onderzoekers concludeerden dat snoozen een pluspunt heeft, namelijk dat je niet ruw uit je slaap gerukt wordt. Door in etappes wakker te worden, zou je vervolgens helderder en minder slaperig zijn. Daarnaast bleken de respondenten ook op cognitief vlak beter te scoren.

Een half uur of korter

Oké, je wordt eerder wakker dan nodig als je snoozet, maar deelnemers van het onderzoek vonden dat niet bezwaarlijk. En zolang het uitstellen van wakker worden een half uur of korter duurt, wegen de voordelen op tegen de nadelen, volgens het onderzoek.

Een mythe

Langer dan een half uur snoozen zou wellicht wel ten koste kunnen gaan van je nachtrust. Al is hoofdonderzoeker Tina Sundelin van Scientas.nl daar niet van overtuigd. Volgens haar is het een mythe dat snoozen niet goed zou zijn. ‘Mogelijk schreven we de slaperigheid van snoozers toe aan het snoozen, maar is het andersom: dat mensen snoozen omdat ze slaperig zijn.’

Snooze well

Een ander misverstand is volgens Sundelin dat snoozen je slaap zou resetten, waardoor je weer in diepe slaap komt en juist vermoeider wakker wordt. Ook hier heeft zij geen bewijs voor gevonden. Kortom: als we Zweden mogen geloven, kun je dus met een gerust hart een half uur snoozen. Weer een zorg minder.

