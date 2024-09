Jullie top 20 series om opnieuw te kijken

Laat de herfst maar komen. Lekker series bingen terwijl het buiten giet. Vind je het moeilijk kiezen uit het eindeloze aanbod? Geen nood, het is ook heerlijk om weer te verdwalen in een serie die je al kent. Op Instagram en Facebook vroegen we welke favoriete series jullie graag opnieuw kijken.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Alisa Anton/Unsplash

Gepubliceerd op 29 september 2024

1. Gilmore Girls

2. Downton Abbey

3. Friends

4. Grey’s Anatomy

5. Outlander

6. Game of Thrones

7. Peaky Blinders

8. Sex and the City

9. Good Witch

10. Modern Family

11. Gossip Girl

12. Once Upon A Time

13. The Handmaids Tale

14. New Girl

15. The Office

16. The Big Bang Theory

17. Suits

18. La Casa De Papel

19. Prison Break

