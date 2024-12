Nieuwe wandeling proberen? Ontdek de kanshebbers voor de titel ‘Wandelroute van het Jaar’

Een nieuwe wandelroute ontdekken maar even geen inspiratie? Deze 14 wandelroutes maken kans op de titel ‘Wandelroute van het Jaar 2025’.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Lien van Win/Unsplash

Gepubliceerd op 1 december 2024

Ook binnenkort bekroont de Belgisch-Nederlandse jury van Fiets en Wandelbeurs weer een wandeltraject tot ‘Wandelroute van het Jaar’. De veertien wandelroutes die kans maken, lopen dan ook door Nederland en België. Waar de jury naar kijkt? Het type bodem van de route, de verkeersveiligheid, de schoonheid van het landschap en de kwaliteit van de beschikbare informatie. Op zaterdag 1 maart 2025 wordt de winnaar bekendgemaakt. Misschien leuk om deze routes alvast te testen, en jouw hoogstpersoonlijke favoriet te kiezen.

1. Wandelen langs watermolens (NL)

Boswachter Ellen Luijks heeft haar liefde voor watermolens omgezet in de wandelgids: Wandelen langs watermolens. Hierin deelt ze 19 routes langs 33 watermolens die vaak op de bijzonderste plekken staan.

2. Ieperboog Oost (BE)

West-Vlaanderen heeft veel moois te bieden: van de zilte zee tot groene hopvelden. In dit uitgebreide wandelnetwerk van 256 km kan je meerdere wandelingen maken. Een nieuw gebied om te verkennen, dus.

3. Streek-GR Limburgse mijnen (BE)

Met dit wandelgebied heb je een primeur te pakken: de SGR Limburgse Mijnen. Een nieuwe wandelroute rondom de geschiedenis van de Limburgse mijnstreek.

4. Tussen Zwalm en Dender (BE)

Wandelen in Scheldeland en de Vlaamse Ardennen kan voortaan ook in het nieuwe wandelnetwerk Tussen Zwalm en Dender. Een netwerk van bijna 170 kilometer met mooie paden.

5. Dendervallei Noord (BE)

Dendervallei Noord is een Belgisch wandelgebied van 379 kilometer en loopt voornamelijk langs – de naam zegt het al – de rivier de Dender en de vele zijriviertjes.

6. Groene Gordel (BE)

Voor een grote wandelcirkel rond Brussel is recent een nieuwe, 172 pagina’s tellende topogids gemaakt. Die zou weleens een grote kanshebber kunnen zijn voor Wandelroute van het Jaar.

7. GR122 (BE)

Dit wandelgebied geeft een vernieuwde wandelgids met daarin een 173 kilometer lange route van Hulst naar Kluisbergen.

8. Dommelpad (NL)

Dit is een mooie wandelroute langs de Dommel, die je in zes etappes kunt lopen. Het Dommelpad is stroomop- en stroomafwaarts te wandelen.

9. De mooiste stiltewandelingen van Nederland (NL)

Deze wandelgids bevat zestien wandelroutes door stiltegebieden en zeer stille natuurgebieden in Nederland. Met extra hoofdstukken over onder meer botanische tuinen en meer het fenomeen bosbaden.

10. Groene Hartpad (NL)

In het midden van de Randstad ligt het Groene Hart, een uitgestrekt weidegebeid op de grens van Holland en Utrecht. Deze wandeling van ruim 200 kilometer neemt je mee langs pittoreske dorpjes, weidse polders en waterrijke gebieden.

11. Peelrandbreuk (NL)

Een unieke langeafstandsroute van 186 km langs de geologische Peelrandbreuk, van Limburg naar Noord-Brabant.

12. Pionierspad

Met deze 208 kilometer lange wandelroute wandel je langs pareltjes als het voormalige eiland Schokland, het Waterloopbos of de imposante kunst in het landschap: LandArt.

13. Oost naar Oost pad (NL)

Een pad van 377 km door Nederland, verdeeld in 29 etappes. Je loopt door duinen en bossen, langs water en soms ook een stad.

14 Via Christina Mirabilis (BE)

Een honderd kilometer lang pelgrimspad door Haspengouw, Limburg. De 5 etappes inclusief veel achtergrondinformatie staan in een 150 pagina’s tellende gids. Met een hoofdrol voor het verhaal over de gelijknamige Christina Mirabilis, die ook wel de Wonderbare werd genoemd.

