Generatie Zwak? Snowflakes? Jongeren zijn juist veerkrachtig, dit is waarom

Een positief tegengeluid: het gaat helemaal niet zo slecht met het zelfbeeld van jongeren. Ze zijn juist veerkrachtig, zegt hoogleraar Eveline Crone. “Ze bundelen hun krachten en zetten veranderingen in gang.”



Interview

Gepubliceerd op 22 november 2024 Interview Stefanie Rondags Fotografie Omar Lopez/UnsplashGepubliceerd op 22 november 2024

Jongeren worstelen met zichzelf, dat was de afgelopen jaren zo’n beetje de strekking van de berichtgeving. Maar volgens Eveline Crone , hoogleraar ontwikkelingsneurowetenschap in de maatschappij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, moet dat beeld worden bijgesteld. Samen met Renske van der Cruijsen schreef ze het boek met de veelzeggende titel Generatie zelfvertrouwen

Het gaat dus goed met het zelfbeeld van jongeren?

“Ja. De afgelopen jaren berichtten de media vaak over mentale problemen bij jongeren, vooral in relatie tot het gebruik van social media. Die zouden een ‘generatie angststoornis’ creëren. Ook zouden jonge mensen van nu snowflakes zijn, die niets aankunnen. Maar de wetenschap toont dat geschetste grimmige beeld helemaal niet aan.

Het verkrijgen van een gezond zelfbeeld is een proces van vallen en opstaan. In een van onze onderzoeken, onder 180 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot 22 jaar die wij vijf jaar volgden, zagen we dat zij veerkrachtig omgaan met bedreigingen voor hun zelfbeeld.”

Welke bedreigingen zijn dat?

“Ten eerste een gebrek aan steun van de ouders. Als een jongere niet hoort: je bent goed zoals je bent, dan is het lastig een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ten tweede vormen leeftijdgenoten een sterke spiegel voor elkaar. Dat speelt natuurlijk ook in social media. Ziet een jongere daarin bevestigende of afwijzende boodschappen gereflecteerd? Als je wordt buitengesloten in een whatsappgroep of je bericht op­ ­Instagram wordt door niemand ­geliket, dan geeft dat wel een deuk in je zelfvertrouwen.”

Waaruit blijkt dan dat zij daar veerkrachtig mee omgaan?

“Het leren omgaan met bedreigingen van het zelfbeeld hoort bij het opgroeien. In de periode dat tieners richting volwassenheid gaan, ervaren ze een gezonde dosis zelftwijfel, die voor een tijdelijke dip in hun zelfbeeld zorgt. Maar die twijfel helpt hen óók om een realis­tisch en gezond zelfbeeld te ont­wikkelen, afgestemd op de wereld waarin zij leven.

De wereld waarin jongeren tegenwoordig opgroeien, is complexer geworden en we zien dat zij een uitvergrote behoefte hebben om gezien, gehoord en gerespecteerd te worden. De meeste jonge­ren putten daar juist kracht uit. Bovendien bundelen ze hun krachten meer dan ooit en zetten zo maatschap­pelijke verandering in gang.”

Meer lezen