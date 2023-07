Van Lego tot spelletjes: steeds meer volwassenen kopen speelgoed voor zichzelf

De speelgoedwinkels zijn niet alleen voor kids bedoeld. Ook volwassenen (her)ontdekken met Lego-sets, verzamelobjecten en (bord)spellen het plezier van spelen.

“Afgelopen winter kreeg ik van mijn vriendin een Porsche Lego Technic set cadeau,” schrijft een lezer onder een artikel van Nu.nl, dat gaat over speelgoed voor volwassenen. “Om een beetje te ontspannen na een zeer stressvolle periode. Ik reageerde er een beetje verontwaardigd op en zag het nut niet van Lego voor een volwassen man. Ik had er niet verder naast kunnen zitten.”

De lezer begon op zaterdagochtend en was in de avond nog steeds aan het bouwen. Daarna werkte hij er iedere avond een uur aan, tot het na twee weken af was. Dat ploeteren en zoeken naar blokjes zonder hard na te hoeven denken, gaf hem ontspanning. “Mocht je stress hebben,” eindigt hij in zijn reactie, “dan raad ik het absoluut aan.”

Hij is niet de enige volwassene die (weer) aan het speelgoed is gegaan. Volgens het artikel van Nu.nl zien speelgoedverkopers steeds vaker oudere klanten die iets kopen voor zichzelf: een nieuwe Lego-set, een spel voor de Nintendo Switch, een bordspel of een verzamelobject. Naar schatting gaat zo’n 10% van het speelgoed in Intertoys filialen naar volwassenen.

Van spelen worden we creatiever

De stijgende interesse is volgens Pierre-Leon Cornelissen van Jovi Toys in Rosmalen te danken aan de coronatijd. “Tijdens die periode zijn mensen uit verveling in aanraking gekomen met speelgoed,” zegt hij. Daar zijn ze niet meer mee gestopt.

Volgens neurowetenschapper Louk Vanderschuren van Universiteit Utrecht is het alleen maar goed om in spel te blijven investeren, ook als je volwassen bent. Spel heeft zowel voor dier als mens een belangrijke functie. “Het leert ons omgaan met moeilijke of onverwachte situaties.” Spelen is dus niet nutteloos: het geeft niet alleen plezier en ontspanning, maar het maakt je ook flexibeler en creatiever.

Tekst Bente van de Wouw Bron Nu.nl Fotografie ©Kara Riley/Stocksy & LEGO

Gepubliceerd op 10 juli 2023