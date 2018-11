De favoriete illustratie van Flow-creatieven #2

Flow bestaat tien jaar, en Flow zou Flow niet zijn zonder de bijdragen van heel veel fantastische illustratoren. We vroegen drie van hen: wat is jouw eigen favoriet van de illustraties die je voor ons maakte?

Valesca van Waveren: “Het meest trots ben ik op een illustratie die heel gek is ontstaan. Het is de Goethe-quote ‘Tussen nu en morgen’ uit het Vakantieboek van 2014. Ik had twaalf kleurplaten gemaakt voor het Book for Paper Lovers (ook al superleuk!), maar daarna kwam het verzoekje: ‘O, zou je eigenlijk ook een poster willen maken van deze quote?’ Toevallig was ik al bezig met een vrij werk waar eerst een andere tekst op stond, maar het was nog lang niet af.

Het beeld is opgebouwd als een soort digitale collage: ik gebruikte allemaal mooie stukjes werk die ik vanaf mijn eindexamenjaar op de kunstacademie in 2007 tot dat moment in 2014 had gemaakt. Dus eigenlijk een verzameling van alles wat ik goed genoeg vond, tot dan toe. Toen de quote ’Tussen nu en morgen’ op mijn pad kwam, voelde het meteen alsof de tekst ervoor gemaakt was. Alsof mijn werk erop had liggen wachten.

De mensen bij Flow zijn er niet alleen een meester in om de mooiste illustraties eruit te vissen, maar ook om talent een kans te geven. Voor mij persoonlijk hebben de opdrachten van Flow en het vertrouwen dat de redactie altijd heeft gehad in mijn werk, ervoor gezorgd dat ik echt kon groeien als illustrator. (En nog steeds trouwens! Dat is het mooie van ons vak – dat je je altijd verder blijft ontwikkelen en kunt blijven dromen.) Ik hoop dat Flow nog vele jaren blijft bestaan en inspireren, en net zo veel moois blijft delen als de afgelopen tien jaar.”