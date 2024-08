Vind jij het ook moeilijk om grenzen aan te geven? ‘Inmiddels helpt dit zinnetje met nee zeggen’

Ja zeggen terwijl je eigenlijk nee denkt. Herkenbaar? Creative director Irene worstelde er jaren mee, tot ze na ging denken en ontdekte dat nee zeggen je eigenlijk veel brengt.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 8 augustus 2024

Nee zeggen. Ben jij er goed in?

Ik heel lang niet. In ieder geval zo tot mijn dertigste. Waarom zou ik, ja zeggen vond ik fijn! Het bracht me twee dingen. A: mensen vonden me aardig en B: mensen hadden me nodig. Een feestje helpen organiseren? Een taak overnemen van een collega? Een klus opknappen voor een vriendin? Ik stond altijd voor iedereen klaar.

‘Heb je een probleem, kom bij mij en ik los het voor je op’, stond er zo’n beetje op mijn voorhoofd geschreven. En dat voelde goed! Ik was onmisbaar, gewild, geliefd, betrokken, sterk. Ja, ja, ja, ik kende geen nee.

Wat had ik eraan dat mensen me aardig vonden of nodig hadden?

En dat was nou precies het probleem. Want op een dag ontdekte ik dat al die ja’s me helemaal hadden uitgeput. Ik was jarenlang over mijn grenzen gegaan zonder dat ik het doorhad. Toen ik dit eenmaal snapte, ben ik gaan oefenen met nee zeggen – en dat doe ik nu al zo’n 25 jaar.

Wat me daarbij hielp, was soulsearchen. Wat bracht dat ja zeggen me? Wat had ik eraan dat mensen me aardig vonden of nodig hadden? Ik daagde mijn eigen gedachten en onbewuste overtuigingen uit. En ik experimenteerde met wat er gebeurde als ik vaker nee zei. Gek genoeg veranderde er helemaal niet zo veel. Ik verloor geen vrienden en mensen vonden me niet minder aardig als ik af en toe nee zei.

Bewustere keuzes

Inmiddels heb ik al jaren dit zinnetje in mijn hoofd dat me helpt: nee zeggen tegen het een, is ja zeggen tegen het ander. Het herinnert me eraan dat in elke nee ook een ja zit. Nee antwoorden tegen een promotie betekent ja zeggen tegen een relaxte moeder zijn. Nee zeggen tegen de zoveelste afspraak betekent ja zeggen tegen een rustig avondje met mezelf op de bank. Nee zeggen tegen kennis A betekent ja zeggen tegen vriendin B.

Inmiddels ben ik een geoefende ja-onderzoeker geworden. Voordat ik ergens ja tegen zeg, bekijk ik het van verschillende kanten. Inmiddels weet ik één ding zeker: ik maak bewustere keuzes in hoe ik mijn tijd besteed. Klinkt simpel, maar de balans vinden tussen je ja’s en nee’s is zeker niet makkelijk.

Een oprechte nee schept voorwaarden voor een goede relatie. Daar denk ik voortaan aan als ik nee zeg. Hoe voelt dat voor jou, gaat nee zeggen je makkelijk af en oefen je ermee? Laat het me weten op irene.smit@roularta.nl.

