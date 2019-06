Boye en Noëlle maken parfums van afval

Broer en zus Boye en Noëlle Dorenbos uit Almere redden afval en maken er parfums van. Ze verkopen de flesjes via hun website Ruik.org.

Wat zijn jullie aan het doen?

Boye: “We zijn parfum aan het maken. Het idee voor RUIK kwam spontaan: kunnen we een geur ontwikkelen met dingen die worden weggegooid? Zoals sinaasappelschillen of rozen die in kwekerijen worden afgedankt omdat ze niet mooi genoeg zijn. Of de gigantische kerstboom op de Dam, een Nordmann die geweldig ruikt, maar na de kerst de versnipperaar in gaat.

De geurindustrie gebruikt aardolie en koolteer: bronnen die opraken, terwijl mooie natuurlijke producten worden verspild. Ook kwamen we erachter dat veel synthetische stoffen in parfums niet afbreekbaar zijn. Ze belanden in het milieu, het watersysteem, de vissen en uiteindelijk zelfs in moedermelk. De onzichtbare plastic soep, wordt het ook wel genoemd. Verschrikkelijk vinden we dat. We wilden iets veranderen en ontwikkelden drie jaar geleden met hulp van crowdfunding ons eerste duurzame parfum.”

Hoe raakten jullie gefascineerd door geur?

Noëlle: “Als kinderen zaten we al overal met onze neus op. Ik herinner me de metalige geur die ontstond als Boye met een breipen over een baksteen wreef. Of die van een sinaasappelschil bij een kaars. Onze moeder heeft Indonesische roots. Ze testte ons bij het eten: ‘Welke kruiden ruik je?’ Daar zijn we heel goed in geworden. Ik heb architectuur gestudeerd en Boye muziekdesign, maar onze passie voor geur bleek groter. Sinds een jaar zijn we met niets anders bezig.”

Hoe maak je parfum uit een sinaasappelschil?

Boye: “Je stopt een paar duizend kilo in een destillatieketel – dat doen we bij een bedrijfje in Noord-Holland. De olie die boven komt drijven, moet eerst rijpen. Daarna gaan we bouwen aan de geur in het Upcyclecentrum in Almere. Altijd met het afvalmateriaal in de hoofdrol.

De ene geur kan de andere optillen. Vanille activeert bijvoorbeeld je neus, waardoor de andere geuren ook helderder worden. We maken honderden formules. Als we het oneens zijn, gaan we terug naar de kern van ons idee. We hebben nu drie parfums: KNOP, VERSCHIL en DEN. Met elke geur zijn we minstens een jaar bezig geweest.”

Hoe houd je je neus scherp?

Noëlle: “Als je een half uur niet ruikt, is je neus weer alert. De geur van koffie helpt ook. En wij hebben het geluk dat we er van kinds af aan in zijn getraind. Vergeleken met andere culturen is de neus als zintuig in Nederland een ondergeschoven kindje, terwijl geuren direct op je emoties werken. Ze gaan naar het primitiefste deel van je hersenen en activeren ook je creativiteit. Van dat idee worden we zo blij; dat we iets maken waarmee we mensen direct raken en zo samen kunnen strijden voor een mooiere wereld.”

