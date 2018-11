Op WhatsApp-dieet

We appen, dus we zijn, lijkt het soms wel. Zijn we niet een beetje doorgeslagen met die blauwe vinkjes, of kunnen we makkelijk zonder?

Met zijn boek Appen is het nieuwe roken laat zelfbenoemd technologie-filosoof Rens van der Vorst zien welke lessen we kunnen trekken uit het roken om ons telefoongedrag in de hand te houden. Oké, geeft hij toe, van WhatsApp ga je niet dood – tenzij je wordt aangereden door een appende bestuurder – maar voor veel andere aspecten gaat de vergelijking wel op. Net als bij de tabaksindustrie is het ook bij app-bouwers een vooropgezet plan om ons verslaafd te maken. Tech-bedrijven gebruiken allerlei marketingtrucs om te zorgen dat we tientallen, soms wel honderden keren per dag naar onze telefoon grijpen. Dus, concludeert hij: “Net als bij roken zijn de gebruikers de slachtoffers. We zijn verslaafd gemaakt.”

En hij ziet meer parallellen: net zoals het ergerlijk is om in de rook van een ander te zitten, is het ook bloedirritant om midden in een gesprek iemands blik te zien afdwalen naar een oplichtend scherm – waarop je gesprekspartner doodleuk een appje dat ‘echt niet kan wachten’ terugtikt. We moeten gebruikmaken van wat we hebben geleerd om sigarettenverslaving aan te pakken, vindt Van der Vorst. Zo pleit hij voor appvrije zones, zoals vergaderruimtes, festivals en treincoupés. En hij heeft een voorstel naar de Horecabond gestuurd om van de rookcabines in cafés die binnenkort moeten verdwijnen, smartphonevrije ruimtes te maken.

Lees ook: Je eenzaam voelen

En lukt het ook, zonder WhatsApp?

Uitgever Menno Hartman verwijderde begin juni WhatsApp van zijn telefoon. Dat beviel in eerste instantie goed, maar hij merkte dat het toch iets lastiger was dan gedacht. Tot verbazing van zijn gezin zette hij aan het eind van de zomervakantie WhatsApp terug op zijn mobiel. “Ik begon weer door sociale druk van gezin, collega’s en sportclubs. Toen ik de helft van deze problemen via de telefoon van mijn dochter bleek op te moeten lossen, wist ik dat dit niet houdbaar was. Het is niet gelukt, maar heeft me wel geleerd selectiever met met name appgroepen om te gaan.”

Lees het volledige verhaal ‘Find me @ nowhere’ in Flow 8.

Vind je het ook moeilijk om mensen te laten weten dat je even niet bereikbaar bent via WhatsApp? Gebruik dan Flow’s Social out of Office-gif’s. Zoek op #flowsocialooo.

Tekst Anneke Bots Illustraties Penelope Dullaghan