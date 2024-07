8x boekentips voor de zomer

Of het nu op het strand is of in je luie stoel thuis: lezen kan overal. Acht boekentips voor deze zomer.

Tekst Corina Maduro Fotografie Anastasiia Rozumna/Unsplash

Gepubliceerd op 23 juli 2024

De tienduizend dingen – Maria Dermoût (Querido)

‘Wanneer de ‘tienduizend dingen’ gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot in het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn.’ Deze zin van de achtste-­eeuwse dichter Ts’ên Shên is het motto van deze bijzondere Indië-roman.

Het is een Moluks gebruik om bij iemands overlijden honderd dingen te noemen die hem, hen of haar aan het leven binden: van de kleinste voorwerpen, zoals de schelpjes van het strand, tot de meest dierbare mensen.

In deze roman volg je Felicia van Kleyntjes. Ze woont alleen met haar bedienden op een afgelegen plantage aan een baai. Haar tuin is paradijselijk, maar tussen al die mooie natuur doemen spoken op uit het verleden. Er komt een bonte stoet personages voorbij die allemaal een sterk verlangen kennen, naar parels of de kennis van de natuur. Maar kun je iets bezitten zonder eerbied te hebben voor de verbondenheid van alle dingen?

In augustus zien we elkaar, Gabriel García Márquez (Meulenhoff)

In augustus zien we elkaar is een nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde roman van Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez. Tot aan zijn overlijden, tien jaar geleden, werkte hij aan dit verhaal over liefde op latere leeftijd. Fans kunnen hun hart ophalen aan een typische Márquez-vertelling vol speelse en poëtische taal waarin het draait om de grillen van ons maar al te menselijke hart.

Vertaling Mariolein Sabarte Belacortu

Koken in de verkeerde eeuw – Teresa Präauer (Meridiaan Uitgevers)

Koken voor je vrienden, samen eten en dan urenlang natafelen. Bestaat er eigenlijk iets mooiers dan het delen van een goede maaltijd? De roman Koken in de verkeerde eeuw speelt zich af op één avond aan een fraaie Deense eettafel. Zoals je kunt verwachten tijdens een uitgebreid diner, wordt er door de gasten veel besproken en wisselen grootse en kleine onderwerpen elkaar af.

Ze filosoferen over hun eigen manier van leven, praten over koken en beeldcultuur, maar ook over het internet, winkelen, het klimaat, utopieën en de rol van televisie. Gaan de gesprekken de diepte in? De alcohol vloeit en de avond wordt steeds komischer, tragischer – zelfs erotischer.

Vertaling Kris Lauwerys en Isabelle

Vanessa & Virginia – Susan Sellers (Uitgeverij Orland0)

In een donker huis in Hyde Park Gate in Londen groeien Vanessa en Virginia op met hun afstandelijke moeder en strenge vader. Ze worden opgevoed tot keurige dames, maar koesteren al op jonge leeftijd hun eigen dromen. Vanessa (Bell) wil schilderen en Virginia (Woolf) wil schrijven. Hoe kunnen zij hun artistieke vrijheid creëren en hun talent ontplooien?

Het interessante aan deze roman is dat het vertel­perspectief bij Vanessa ligt. Via haar leren we Virginia kennen en wordt duidelijk hoe verschillend de zussen zijn. Tegelijkertijd is er ook veel wat hen op een dieper niveau aan elkaar bindt. Een mooi verhaal over toewijding en een onbreekbare band tussen twee zussen.

Vertaling Lucie van Rooijen

De bewaring – Yael van der Wouden (Uitgeverij Chaos)

Dit boek speelt zich af in het Overijssel van na de oorlog. Isabel woont alleen in het huis van haar overleden moeder, waar alles rustig voortkabbelt en routine en discipline leidend zijn. Maar alles staat op zijn kop als haar broer Louis ineens voor de deur staat met zijn nieuwe vriendin Eva. Hij vertrekt, maar Eva zal de hele zomer blijven. Ze is in alles het tegenovergestelde van Isabel. Waar Isabel houdt van rust, houdt Eva van liederlijk late avonden; waar Isabel bedeesd en voorzichtig is, stampt Eva door het huis en trekt ze letterlijk alles uit de kasten.

Maar dan beginnen er kleine dingen – een lepel, een mes, een kom – uit het huis te verdwijnen. Heeft Eva er iets mee te maken? Dat idee laat Isabel niet los. Dit debuut is doordrenkt met intriges. Het verhaal is zorgvuldig opgebouwd, en de spanning tussen de twee vrouwen, maar ook tussen het heden en ons collectieve donkere verleden zal je niet snel loslaten.

Vertaling Fannah Palmer en Roos van de Wardt (Uitgeverij Chaos)

Walvistij – Elizabeth O’Connor (Ambo|Anthos Uitgevers)

Het is 1938. De jonge Manod woont samen met haar vader en zus op een eiland voor de kust van Wales. Het is er prachtig maar ook ruig. Na het overlijden van hun moeder heeft ze zich met toewijding maar ook met tegenzin opgeworpen als moederfiguur voor haar zusje, die het liefst op de kliffen naar papegaaiduiker-eieren zoekt en botten van dieren verzamelt. Manod is nog nooit van het eiland weggeweest en haar verlangen naar een ander leven groeit.

Na de onheilspellende verschijning van een gestrande walvis en geruchten over onderzeeërs die de wateren onveilig maken, groeit de onrust onder de eilandbewoners. Als er twee Engelse etnografen arriveren die de eilandcultuur willen bestuderen, voelt dat voor Manod als een zegen, en een mogelijkheid om het eiland te verlaten en het leven te gaan leiden dat ze voor ogen heeft. Schrijver Elizabeth O’Connor baseerde zich op historische gebeurtenissen voor dit debuut over een jonge vrouw die worstelt met ambitie en loyaliteit.

Vertaling Jan de Nijs

Om en nabij – Lang de grenzen van mijn tuin in Frankrijk – Yolanda Entius (Van Oorschot)

Stel je voor, een huis met een grote tuin en daaromheen prachtige natuur. Een hekje, een bosrand, een kabbelende beek en een ruisende waterval. Misschien ook een droom van jou? Schrijver Yolanda Entius woont op zo’n plek. Samen met haar geliefde verhuisde ze in 1999 naar een vervallen boerderij in Frankrijk. Het dak lekt, de muren wijken en het erf is een ravage, maar de vrije ligging maakt alles goed.

Entius neemt je in haar boek Om en nabij mee naar dit huis, maar ook naar alle andere huizen waarin ze heeft gewoond. Ze reflecteert op maatschappelijke kwesties als woningnood, gastvrijheid en migratie, en meer persoonlijke thema’s als haar ontmoeting met de vos, de schoonheid van de grote pimpernel en de heimwee die haar overviel toen ze als kleuter op de vitrine van een snackbar zat. Steeds weer belandt ze bij diezelfde vraag: wat betekent het om ergens thuis te zijn?

De zomers – Alice Elliott Dark (Wereldbibliotheek)

Zin in een lang verhaal vol rijke personages waar je helemaal in op kunt gaan? En hou je van Victoriaanse romans? Dan is De zomers precies wat je nodig hebt. Het boek gaat over een levenslange vriendschap en laat je nadenken over wat je deelt met anderen – tijdens je leven, maar ook daarna.

De beroemde, bewust alleenstaande kinderboekenschrijver Agnes Lee is tachtig en maakt zich zorgen over haar nalatenschap. En dan vooral over Fellowship Point, het prachtige stukje land in Amerika aan de kust van Maine. Het is al veel generaties in bezit van een aantal bevriende families, maar nu azen projectontwikkelaars erop.

Vertaling Mariella Duindam

Meer lezen