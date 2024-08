Anders-dan-anders vakantietip: fietsen door Schotland

Soms weet je het meteen op vakantie: in dit land voel ik me thuis. Flow’s artdirector Karin Sonneveld ging fietsen door Schotland met haar gezin.

Tekst Karin Sonneveld Fotografie Matthew Feeney/Unsplash

Gepubliceerd op 13 augustus 2024

“Mijn nieuwe liefde is Schotland. Zodra ik tegen iemand zeg dat ik daar geweest ben, krijg ik altijd de vraag of het er niet koud en nat was. ‘Ja, ik geloof het wel,’ zeg ik dan. Maar had ik er last van? Nee!

De reis ernaartoe over zee was al een avontuur op zich: eten, douchen, slapen – het is allemaal net wat anders op een boot. Onze cottage lag wat verlaten in de heuvels, vlak bij een schapenboerderij. Het uitzicht was adembenemend, met her en der dwalende groepjes schapen. En er heerste een stilte die je in Nederland niet vaak ervaart.

Onverwachts avontuur

Elke dag stippelden we een fietsroute uit en gingen we op pad – we hadden onze eigen fietsen meegenomen. Alleen: de wegen en paden liepen niet helemaal zoals de app Komoot beloofde. Dus klommen we met de fiets op onze rug over hekjes, liepen met de fiets aan de hand door kniehoog gras en stonden in weilanden waar nieuwsgierige paarden ons verbaasd aankeken.

Na weer een dag vol avontuur belandden we terug in ons dorp in een tearoom vol zelfgemaakte taart. De eigenaar bleek kort in Nederland te hebben gewoond en we deelden onze ervaringen. Toen ze hoorde wat voor avontuurlijke fietsdag we achter de rug hadden, sneed ze een extra groot stuk taart af voor mijn twee jongens. Omdat ze zo hadden doorgezet.”

