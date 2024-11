Dat kan ik niet! 5 tips bij faalangst

Voor een eerste date of een belangrijke presentatie op werk breekt het zweet je uit. Met een bonzend hart denk je aan wat je te wachten staat. Is dit gezonde spanning, of zijn dit tekenen van faalangst?

Tekst Coachfinder Fotografie Jason Zeis/Unsplash

Gepubliceerd op 28 november 2024

Mensen met faalangst zijn bang om fouten te maken. Om precies te zijn: ze zijn bang voor de negatieve consequenties van het falen. Die belangrijke presentatie voor de directie maakt je zo angstig omdat een mogelijke fout invloed heeft op je eigenwaarde en op wat mensen van je denken. Misschien zien mensen je als minder slim, bekwaam of aardig omdat je je versprak of iets vergat te vertellen.

Zo herken je faalangst

Kenmerken van faalangst zijn uitstelgedrag, in paniek raken, geen kritiek kunnen verdragen of die uit de weg gaan, niet uit je comfortzone willen komen terwijl je diep van binnen weet dat dat je juist verder brengt, of een grote mate van perfectionisme. Herkenbaar? Hier lees je vijf tips hoe je met faalangst kunt omgaan.

1. Word je bewust van je overtuigingen

‘Iedereen moet mij aardig vinden’ of ‘ik mag geen fouten maken’ of ‘dit is niets voor mij’ zijn voorbeelden van belemmerende overtuigingen. Onderzoek welke overtuigingen jij hebt, en vraag jezelf af of die je nog dienen. Brengen ze je naar het doel wat je wilt bereiken? Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Als je besluit om de belemmerende overtuigingen los te laten, dan open je de deur om de wereld in te gaan en te lopen naar waar je blij van wordt. Als je weet wat je graag wilt bereiken, wordt het makkelijker om belemmerende overtuigingen los te laten.

2. Durf uit je comfortzone te stappen

We hebben de neiging om onze angsten uit de weg te gaan. Als je weet wat je angsten zijn, kies er dan bewust voor om af en toe een risico te nemen. Dat brengt je verder. Het kan in grote en in kleine stappen. Wanneer je bijvoorbeeld die droombaan wil bij dat superleuke bedrijf, pak de telefoon en ga het gesprek aan. Of spreek je eens uit tijdens het wekelijks werkoverleg en laat weten dat je iets in te brengen hebt. Stel je steeds je scriptie uit? Maak een planning en hak het in kleine, behapbare stukjes. Zo maak je het niet te groot in je hoofd en ga je je angsten niet uit de weg.

3. Praat met een ander over je faalangst

Bespreek waar je tegenaan loopt met mensen uit je omgeving. Praat bijvoorbeeld eens met een goede vriendin over je angst om een werkopdracht in te leveren of om een sollicitatiegesprek te voeren. Als je het lastig vindt om daarover te praten, kun je dat ook aangeven in het gesprek. En geef aan wat je behoefte is (wil je dat de ander alleen naar je luistert of wil je ook tips of adviezen?). Erover praten lucht al vaak op; daarnaast zorgt het ervoor dat je er al een beetje meer afstand van neemt. Wat weer leidt tot meer ontspanning zodat er weer ruimte komt voor andere ideeën.

4. Kijk met humor naar jezelf

Welke innerlijke stem in jou ratelt er zo hard dat je er bang van wordt? We hebben allemaal een kritische stem. Geef deze stem een naam. Als er dan weer gedachten door je hoofd gaan die tot faalangst leiden, zeg dan: ‘Hé, Beppie (of welke naam jij je stem ook geeft), bedankt wat je allemaal te zeggen hebt, maar ik ga het even op mijn manier doen.’ Je zult zien dat je daarna beter in staat bent om kritiek te ontvangen over je prestaties zonder het persoonlijk op te vatten.

5. Wees lief voor jezelf

En niet geheel onbelangrijk: wees lief voor jezelf. Vier je successen! Ook al zijn ze nog zo klein of onbeduidend, of pakte je actie anders uit dan gehoopt. Dus als jij die werkgever hebt gebeld en je kreeg zijn onaardige secretaresse aan de telefoon die liet weten dat hij daar toch geen tijd voor heeft: juich als je hebt opgehangen en wees megatrots op jezelf dat je hebt gebeld, ondanks het resultaat.

Dit artikel verscheen eerder op Coachfinder. Meer lezen? Ga naar Coachfinder.nl

