Een lesje sorry zeggen, voor iedereen die welgemeend excuses aan wil bieden

De één strooit met sorry als stopwoord, de ander vindt het een stuk ingewikkelder om het te zeggen. Een welgemeend sorry betekent dat je fout zat en dat vinden we soms nog best lastig om te erkennen. Toch is het essentieel voor de verstandhouding.

Gepubliceerd op 10 augustus 2024

Stap 1: Erken en benoem wat je hebt gedaan

Het geheim van sorry zeggen: benoem expliciet wat je fout hebt gedaan en erken wat het effect daarvan op de ander is. ‘Ik heb je pijn gedaan door achter je rug te roddelen, dat spijt me heel erg.’ Pas op voor valkuilen als vage of onvolledige excuses (‘Sorry voor wat er gisteren is gebeurd’), de indirecte vorm gebruiken (‘Er zijn fouten gemaakt’ in plaats van ‘Ik heb fouten gemaakt’) en de verantwoordelijkheid bij de ander leggen (‘Als je gekwetst bent, dan spijt me dat’). Die voorkomen namelijk dat je sorry als oprecht wordt ervaren.

Stap 2: Geef een verklaring

Een sorry zonder uitleg vindt de ontvangende partij onvolledig, zegt hoogleraar aan de University of Massachusetts, en auteur van On apalogy Aaron Lazare. Een bedrogen partner wil weten waarom de ander is vreemdgegaan, het slachtoffer van een overval waarom de dader het op hem had gemunt, je schoonzus waarom je haar hebt gekwetst door kritiek te leveren op haar kookkunsten. ‘Een effectieve verklaring laat zien dat wat je gedaan hebt, niet representatief is voor wie je bent.’ Je kunt bijvoorbeeld aandragen dat je moe, ziek, dronken, of verliefd was, en dat het niet weer zal gebeuren. Zo’n verklaring beschermt je zelfbeeld, schrijft Lazare in het tijdschrift Psychology Today, en heeft als effect dat de ander zich in de toekomst veilig bij je voelt.

Stap 3: Toon berouw

Laat zien dat je je schuldig voelt over wat er is gebeurd, zegt Lazare; dat is essentieel voor als je wilt worden vergeven. Als voorbeeld van een dader zonder wroeging noemt hij Timothy McVeigh, die een bomslag pleegde in Oklahoma City waarbij 168 mensen omkwamen, onder wie 19 kinderen. ‘Hij koketteerde met zijn gebrek aan wroeging door naar de gedode kinderen te verwijzen als “indirecte schade”.’

Stap 4: Bied iets aan ter compensatie

Lazare: ‘Soms zijn woorden niet genoeg. Een open aanbod als “Laat me weten als er iets is wat ik kan doen,” kan nodig zijn. Een financiële compensatie, zoals het vervangen van een ding dat je hebt kapotgemaakt, of een vriend terugbetalen voor een voorstelling waarbij je niet kwam opdagen, kan essentieel zijn om de relatie te herstellen.’

