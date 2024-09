Beetje krabbelen: dit is ‘doodlen’, en zo maant het je drukke hoofd tot kalmte

Als je iets met je handen doet, blijf je beter bij de les, ontdekte journalist Karine Hoenderdos. Nu tekent ze zonder doel, talent en geduld, oftewel: ze doodlet.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie Hannah Olinger/Unsplash

Gepubliceerd op 2 september 2024

Doodlen (in het Nederlands ook wel droedelen genoemd) is een vorm van tekenen waarbij je niet of nauwelijks nadenkt. Je maakt dus niet een gedetailleerd portret of een landschap, maar wel krabbels, schetsjes, motieven, lijnen, patronen en cirkels. Een doodle kan een piepklein poppetje in de kantlijn zijn – misschien wel de bekendste vorm – maar ook iets abstracts. Deze abstracte manier blijkt een echte ‘stroming’ binnen de wereld van het doodlen te zijn.

Ja, er bestaat een complete doodle-wereld. Toen ik vrienden vertelde over mijn liefde voor deze vorm van tekenen, bleken veel mensen om me heen het ook te doen. Ik ontdekte ook dat je op social media volop inspiratie kunt vinden, vooral als het gaat om patronen en motieven. Het voelde een beetje alsof ik was toegetreden tot een geheim en creatief genootschap. Een waartoe ook de grote wetenschappers der aarde behoren trouwens. Einstein deed het, Marie Curie, Thomas Edison. En maar liefst 26 Amerikaanse presidenten waren er dol op. Zo tekende Theodore Roosevelt het liefst dieren en kinderen, Ronald Reagan cowboys, en John F. Kennedy dominostenen.

Stress verminderen

Het fijne is dat dit soort tekeningen niet kunnen mislukken. Door het steeds herhalen van eenvoudige motieven ziet je doodle er al snel mooi uit, terwijl hij eigenlijk heel simpel te maken is. Zelfs iemand met nauwelijks tekentalent (ik dus) kan het. En iemand met weinig geduld (ik dus) kan door het doodlen heel rustig worden. Het tekenen van doodles kun je ook wel zien als een vorm van meditatie, omdat het de rustige staat van je brein activeert. Het kan stress verminderen en wordt daarom nog weleens ingezet bij kunsttherapie, bijvoorbeeld bij een burn-out of chronische stress.

Doodlen kun je echt altijd en overal doen. Een stukje papier (of envelop, bierviltje, servet) en een pen of potlood: meer heb je niet nodig. Wil je het iets serieuzer aanpakken, dan is een setje fineliners of stiften wel fijn – zowel in zwart als in kleur. Zelf gebruik ik inmiddels blanco correspondentiekaarten en als mijn tekening goed gelukt is, verstuur ik ’m als ansichtkaart. Steeds als ik zo’n kaart op de bus doe, hoop ik dat ik daarmee mijn liefde voor het doodlen een beetje verder verspreid.

Meer doodlen?

Zoek op Instagram, TikTok, YouTube of Pinterest op hashtags als #doodle, #doodling, #lineart, #zentangle, #line-art en #zendoodle.

Leuke Instagram-accounts: @creative.stressrelief, @thisisdoodling, @tamaramichael_, @zentangleart_lover.

Boeken: A doodle a day keeps the stress away van Tamara Michael, met voor elke dag een doodle-opdracht. Of Dare to doodle van Karin Luttenberg, waarin je leert om snel grappige tekeningetjes te maken.

