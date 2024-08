Nog (of alvast) inspiratie nodig? 7x bijzondere vakanties van de Flow-redactie

Soms weet je het meteen op vakantie: in dit land voel ik me thuis. Dit zijn de zeven favoriete bestemmingen van de Flow-redactie.

Fotografie Tamara Menzi/Unsplash

Gepubliceerd op 26 augustus 2024

Griekenland

Creative director Irene: “In Griekenland werden mijn vriendin en ik allebei achttien en dat vierden we met ouzo en retsina in een restaurant waar we ook de syrtaki leerden dansen. We logeerden bij lieve oude Griekse vrouwtjes die in de havens stonden met een bordje in hun hand dat ze een kamer te huur hadden. En ik leerde voor het eerst tomaten en feta eten (eh ja, schaam, schaam, beide lustte ik toen nog niet.)”

Schotland

Art director Karin Sonneveld: “Zodra ik tegen iemand zeg dat ik hier geweest ben, krijg ik altijd de vraag of het er niet koud en nat was. ‘Ja, ik geloof het wel,’ zeg ik dan. Maar had ik er last van?”

Engeland

General managing editor Maaike: “Ik ging er als student heen om mijn Engels te verbeteren (niet gelukt). Samen met mijn vriendin Carmen nam ik de boot, met geld voor drie dagen op zak, binnen die tijd moesten we een baantje bemachtigd hebben (wel gelukt). We mochten komen werken bij een tatched cottage, waar we in de ochtend werden gewekt door loslopende kippen in onze kamer.”

Frankrijk

Beeldredacteur Marjolijn Polman: “Toen we een keer stranden op de Périphérique, brachten we een bezoek aan Parijs. Totaal onvoorbereid, maar dat was misschien juist wel extra fijn. Want nu ‘moesten’ we niks, maar kon van alles.”

China

Creative managing director Caroline: “De mooiste herinneringen zijn de reizen met onze kinderen, omdat ik een ‘nieuw’ China zag wanneer ik door hun ogen probeerde te kijken. Bijna alle Chinezen reageerden enthousiast en lief op mijn zoon en dochter – blonde kinderen zagen ze niet vaak.”

Zweden

Coördinerend eindredacteur Marije: “Op eerste kerstdag arriveerden we in een dorpje in het vrij onbekende Jämtland, dat in het noorden grenst aan Lapland. Die avond bleek er een concert te zijn van een muzikale familie in het witte kerkje tegenover onze B&B. We baanden ons een weg door de dikke laag sneeuw en hadden het gevoel dat we in een verhaal van Astrid Lindgren terecht waren gekomen.”

Tibet

Senior vormgever Petra: “Doordat het land op een hoogvlakte ligt, duurt het iets van vijf dagen voordat je lichaam is geacclimatiseerd. Dat was best spannend. Als ik ernstige hoogteziekte zou krijgen, zou de enige remedie zijn: afdalen. En dus Tibet verlaten.”

Australië

Coördinator online en projecten Ilse: “Een lief stel bij wie ik couchsurfte, maakte zelf veggie burgers voor me van groente uit hun tuin. Een ander meisje had geen bank beschikbaar, maar wilde wel koffiedrinken en vertelde me over de acties die ze voerde voor dierenrechten. Mensen maakten tijd.”

