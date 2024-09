Het is net magie: van lege samples in Antwerpen naar het nieuwe Book for Lovers

Hij is er weer! Vanaf deze week ligt het nieuwe Book for Paper Lovers in de winkel. Creative managing editor Caroline Buijs vertelt over het maakproces van deze gloednieuwe editie.

Tekst Caroline Buijs

Gepubliceerd op 26 september 2024

“Het fijnste aan papier vind ik dat het een rustpunt is in mijn drukke leven. Of ik nu in een schrift mijn morning pages schrijf of op een velletje mijn boodschappenlijst noteer, een cadeau inpak of een verjaardagsbrief aan een vriendin schrijf: ik ga er altijd even voor zitten en neem er de tijd voor. Ik hou van de traagheid van papier en van de aandacht die daarbij hoort.”

Een snoepwinkel voor paper lovers

“Ook aan het maken van het Book for Paper Lovers besteden we veel aandacht. Zo ga ik elk jaar met collega Karin een dag naar Antwerpen. Dan eten we (net iets te veel) verrukkelijke Belgische chocolade en dralen we urenlang door onze favoriete papierwinkel – net als de chocolaterie een snoepwinkel, met allerlei kleurige notebooks, enveloppen en notitieblokken in strakke rijen op lange houten tafels. Maar we beginnen dat dagje Antwerpen altijd bij onze drukker. In een statig pand staan voorbeelden uitgestald van wat hij allemaal kan maken. De samples zijn nog leeg en dan gebeurt er in ons hoofd iets leuks: onze verbeelding tovert op het lege papier dessins vol bloemen, inkt- en potloodtekeningen en handgemaakte illustraties.”

Ruil het scrollen om voor bladeren

“Vervolgens sturen de illustratoren hun met aandacht en liefde gemaakte beelden naar ons toe, tovert vormgever Joyce deze om tot prachtige lay-outs en kijken eindredacteuren Julia en Ellen secuur elk detail na. Dit Book for Paper Lovers trekt zich lekker niets aan van algoritmes en stoort je niet met notificaties. Je kunt er niet doorheen scrollen maar wel eindeloos in bladeren. Het papier in dit boek is geduldig en helpt je om even uit de waan van de dag te stappen. Het vraagt erom gekoesterd te worden, en als je zin hebt ook beschreven, gevouwen, gescheurd en geplakt. Het is kortom gemaakt om plezier mee te hebben!”

