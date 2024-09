Slow down: dit kun je leren van Australiërs

Soms voel je het meteen op vakantie: in dit land voel ik me thuis. Flow’s Ilse Savenije over haar liefde voor Australië.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Johnny Bhalla/Unsplash

Gepubliceerd op 18 september 2024

“Australië blijft voor mij speciaal omdat ik er tijdens mijn studie een half jaar woonde. Ik liep stage in Sydney en woonde in een typisch Australisch rijtjeshuis met twaalf anderen. Het was een tijd vol ontdekkingen, op een plek waar mensen open en relaxed zijn en je in het weekend de bus neemt naar een strand bij de stad.”

Tijd voor langzaamaan

“Eén plek waar ik met liefde aan terugdenk is Tasmanië, het eiland ‘under down under’. Het klimaat is koel, de natuur divers. In een hike van vier uur kun je het allemaal tegenkomen: witte stranden, bergen met meren, de jungle vol varens en grote spinnen. Ik zag er pinguïns, een wombat en vogels waarvan ik de naam niet ken. Die tien dagen op het eiland was ik voor het eerst écht alleen op pad. Een lief stel bij wie ik couchsurfte, maakte zelf veggie burgers voor me van groente uit hun tuin. Een ander meisje had geen bank beschikbaar, maar wilde wel koffiedrinken en vertelde me over de acties die ze voerde voor dierenrechten. Mensen maakten tijd. Soms voelde het alsof het eiland wat jaren achterliep, al dan niet bewust. Toen ik bij een soort VVV vroeg hoe ik het opvangcentrum voor Tasmaanse duivels kon bereiken (toch een van hun toeristische trekpleisters), antwoordde de man dat er gewoon een bus rijdt – de bus terug ging alleen pas twee dagen later. Om de wilde dieren op het eiland te beschermen, staat er langs elke weg wel een bord met de tekst ‘slow down’. Al kun je je afvragen in hoeverre die reminder nodig is. Langzaamaan doen kunnen ze hier als de beste.”

