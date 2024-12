Wat nou kopen? Zo maak je dit jaar je eigen kerstversiering

Het ziet er niet alleen leuk uit, je bent meteen creatief bezig én het is vaak een stuk duurzamer. Idee voor kerst 2024: je eigen kerstversiering maken.

Gepubliceerd op 30 november 2024

Laat de kerstballen dit jaar in de doos en ga zelf aan de slag. Zo zijn er allerlei manieren om je eigen kerstversiering te maken met behulp van de natuur. Maak een slinger van gedroogde schijfjes sinaasappel, hang kaneelstokjes in de boom of verf dennenappels goud. Hieronder een paar ideeën uitgewerkt.

Ideeën om je eigen kerstversiering te maken

Een kerstslinger van sinaasappelschijfjes

Makkelijker kan bijna niet. Koop een paar handsinaasappelen in de supermarkt of op de markt, droog ze in de oven tot ze hard zijn (zo’n twee uur) en prik er daarna gaatjes in. Mooi touwtje erdoorheen en klaar. Een DIY hiervan vind je op Dille & Kamille.

Kandelaars met kerstgroen

Nog zo’n leuke DIY van Dille & Kamille: zelf kandelaars maken met kerstgroen erin. Het enige wat je ervoor nodig hebt zijn lege flessen van glas, groen zoals eucalyptus of een takje van de dennenboom en dinerkaarsen.

Dennenappels schilderen

Raap een paar dennenappels in het bos en neem ze mee naar huis om ze een kleurtje te geven. Spuit of verf ze bijvoorbeeld goud, zilver of wit. Touwtje erdoorheen en je hebt een kerstbal voor in de boom. Nog duurzamer: maak lijm van bloem en water (ja, echt), smeer dit op je dennenappel en doop die dennenappel vervolgens in zout voor een sneeuw effect. Op de website van The Zero Waste Collective wordt uitgebreid verteld hoe het moet.

Kerstballen uit de natuur

Geen plastic of glas, maar gewoon een stukje natuur in je boom. Er is van alles wat je erin kunt hangen: gedroogde appels en sinaasappels, dennenappels, kaneelstokjes, een combinatie van een gedroogde sinaasappel met daarop een takje eucalyptus gelijmd. Extra voordeel van deze natuurlijke producten: je boom ruikt nóg lekkerder. Ter inspiratie kun je bijvoorbeeld op Etsy kijken.

