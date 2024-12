Weinig in de portemonnee? Deze 3 zelfgemaakte kerstcadeaus zijn gratis en net zo bijzonder

Als je voor al je dierbaren met kerst een cadeau koopt, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er ook gratis en zelfgemaakte kerstcadeaus die net zo veel (of misschien zelfs meer) waarde hebben.

Voor iedereen die wél graag iets geeft met kerst maar het niet zo breed heeft op dit moment, of juist lekker duurzaam wil zijn: ga dit jaar voor een zelfgemaakt cadeau. Presentjes hoeven namelijk niet per se geld te kosten om dierbaar te zijn. Wat dacht je van deze ideeën voor gratis cadeaus?

3 keer zelfgemaakte kerstcadeaus

Schrijf een brief

Stuur je familie en vrienden handgeschreven brieven waarin je ze vertelt wat ze voor je betekenen, hoe jullie jaar samen is geweest of iets anders persoonlijks. Je kunt er ook nog foto’s inplakken. Wedden dat ze dit cadeau waarderen en nog lang zullen bewaren? Helemaal gratis en voor niets, op misschien mooi briefpapier na, dan.

Maak een mooie playlist voor iemand

Met daarop liedjes die je aan die persoon doen denken. Gaat diegene door een moeilijke tijd, dan kun je bijvoorbeeld ook een afspeellijst maken met allemaal troostende nummers. Of een met allerlei vrolijke songteksten voor een boost. Dit cadeau is niet alleen gratis, maar ook enorm persoonlijk. Om het tastbaarder te maken, kun je bijvoorbeeld de playlist op mooi papier opschrijven en per nummer benoemen waarom het op de lijst staat. Wordt vast gewaardeerd.

Geef je tijd cadeau

Het klinkt misschien gek, je tijd cadeau geven, maar dit kan van enorm grote waarde zijn voor je dierbaren. Bied iemand aan om x aantal keer op zijn of haar kinderen te passen, bijvoorbeeld. Zodat diegene wat vaker op adem kan komen. Of help iemand die al wat ouder is met bepaalde klussen die hij of zij zelf niet meer kan doen. Het mag dan misschien gratis zijn, maar tijd is het meest kostbare bezit dat je kunt schenken.

