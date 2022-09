Hoe voorkom je een ‘postvakantieblues’ (en wat is het)?

Veel vakanties zitten er weer op (of misschien ga je nog, lucky you). Hoe zorg je ervoor dat je op een goede manier weer start op je werk? Zonder in een zwart gat te vallen?

In het artikel van Het Parool spreken ze ook wel van een heuse postvakantieblues. Na je vakantie moet je echt je best doen om je weer naar je werkplek te slepen. De overgang van vrij zijn naar weer werken kan soms best heel groot zijn. Volgens arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort is dit fenomeen helemaal niet nieuw. ‘Rond de jaren 50 gingen steeds meer mensen op vakantie en psychologen merkten dat sommige werknemers minder goed functioneerden.’

Is er een oplossing?

Gelukkig duurt dat gevoel gemiddeld maar twee weken. Andersom kan het trouwens ook: je voelt je heel geïnspireerd en uitgerust wanneer je terugkomt. Dat gevoel duurt ongeveer even lang (terwijl dat stiekem best wat langer mag). Om dat positieve gevoel van je vakantie zo lang mogelijk vast te houden is het volgens Duits onderzoek verstandig om rustig aan te beginnen, als een soort geleidelijke overgang.

Jessica de Bloom, arbeids- en organisatiepsycholoog, vult aan dat zij het fijn vindt om op een donderdag of vrijdag weer te beginnen, dat voelt heel anders dan je op een maandag op je volle mailbox storten. Daarnaast zegt ze: ‘Ik heb leuke dingen in het weekend gepland. Zo houd ik het gevoel nog even vast.’