Daaag, vliegangst: zo kom je er vanaf volgens een psycholoog en piloot

Lig jij ook al drie dagen voor je vlucht te bibberen in je bed? Je bent niet de enige. Maar liefst een derde van de Nederlandse volwassenen heeft in een bepaalde mate last van vliegangst. Zo kom je er vanaf volgens piloot en psycholoog Lucas van Gerwen.

Tekst Bente van de Wouw Bron NPO 2, PsyXpert, Margriet Fotografie Ross Parmly/Unsplash

Gepubliceerd op 27 juli 2024

Laten we met het goede nieuws beginnen. Want volgens Van Gerwen is vliegangst een klacht die goed te overwinnen is. In een radio-interview op NPO 2 vertelt hij uitgebreid over hoe je dit aanpakt. Dat begint bij het besef dat het probleem niet voor iedereen even groot is.

Als je bang bent om te vliegen en het niet prettig vindt maar tóch gaat, dan helpt het enorm om je in te lezen en meer te leren over hoe een vliegtuig werkt. Die kennis neemt al een deel van je angst weg. Ben je zo bang dat je het koste wat kost vermijdt, dan zijn er volgens Van Gerwen – die piloot en psycholoog is – genoeg psychologen die je hierbij kunnen helpen.

Vliegangst bestaat niet op zichzelf

De eerste stap is om te achterhalen wat de achterliggende oorzaak van je angst is. Zo vertelt hij in een interview voor PsyXpert dat vliegangst op zichzelf helemaal niet bestaat: “Het is een kapstok van allerlei achterliggende problematiek, zoals claustrofobie, hoogtevrees, sociale angst, controledrang of angst voor controleverlies.”

In 1990 startte Van Gerwen Stichting Valk op, een vliegangstinstituut dat samenwerkt met onder andere KLM. Bij die stichting krijg je eerst goede psycho-educatie, vervolgens leer je verschillende copingstrategieën en doe je mee aan een tweedaagse cursus op locatie. Je sluit het traject af met een lijnvlucht binnen Europa.

Geen zin of nood aan een cursus? Van Gerwen schreef ook een boek over hoe je van je vliegangst afkomt. En als we de recensies mogen geloven, heeft het menig mens goed geholpen. Vind je vooral turbulentie spannend? Dan heb je misschien iets aan de volgende tips van piloot Kelly Otte.

Tips bij turbulentie

In een artikel voor Margriet legt Otte uit dat lucht, net als water, geen gaten kan hebben. Wél stromingen en golven. En dat vliegtuig beweegt daar net als een boot op mee. Ze voegt eraan toe dat vliegtuigen in de meest heftige turbulentie ooit zijn getest, en daar prima tegen bestand waren. Ga in het midden van het vliegtuig zitten. Hier heb je het minst last van turbulentie. Otte: “Vergelijk het met een wip. Als je op de uiteinden zit ga je veel meer omhoog en omlaag dan wanneer je in het midden plaats zou nemen.” Zoek afleiding. Maak een praatje met de mensen naast of voor je, doe iets waarvoor je je goed moet concentreren (zoals een puzzel) en doe ademhalingsoefeningen als de paniek toeslaat.

Meer lezen