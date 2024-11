Dit zijn de voordelen van alleen uiteten gaan (+ zo voelt het niet awkward)

Niet de hort op met je vriendengroep, familie of liefje, maar met jezelf. Alleen uiteten gaan kan heel prettig zijn. Iets voor jou om uit te proberen?

Hoewel uit eten gaan meestal een gezelschapsding is, kiezen toch steeds meer mensen ervoor om dit alleen te doen. Meer dan de helft van de Nederlanders gaat weleens alleen naar een restaurant, en dan met name millennials en gen Z’ers, blijkt uit onderzoek.

Teken van eenzaamheid

Voorheen werd er nog weleens neergekeken op solo-dineren, verklaart klinisch psycholoog en diëtist Dr. Supatra Tovar in de Amerikaanse krant The Huffington Post. Mensen zagen het als een teken van eenzaamheid, of een gebrek aan vrienden. Maar inmiddels wordt er anders tegenaan gekeken. Want gaat het er uiteindelijk niet om wat je zelf prettig vindt? En alleen eten kan heel prettig zijn, als je er goed over nadenkt. Even de voordelen op een rij.

Jij kiest: friet of sla?

Het eerste grote voordeel is dat anderen zich niet met jouw keuze bemoeien. Er is niemand die vraagt of je aan de lijn bent als je sla bestelt, of je het dilemma voorlegt van wel of niet vlees eten. Je hoeft geen rekening te houden met de portemonnee of de keuze van anderen. Volgens onderzoek aan de Oxford University blijkt dat mensen in groepsverband zich snel verplicht voelen iets anders te kiezen dan degene die voor hen bestelt (jij hebt heus een eigen mening). Nu kun je zelf bepalen wat je wilt. Extra friet, alleen een voorgerecht of – waarom niet – twee desserts, als je daar zin in hebt.

Beter luisteren naar je lijf

Een ander pluspunt: je eet bewuster, alleen. Tovar: “Je focust je meer op de smaak, textuur en de totaalervaring, simpelweg omdat je niet afgeleid wordt.” Bovendien luister je zonder gezelschap beter naar je lijf, volgens de deskundige. “Bijvoorbeeld of je nog trek hebt of juist voldoende hebt gegeten.” Je staat kortom meer stil bij wie jij bent en waar je eigenlijk echt van houdt.

Uit je comfortzone

Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Cortney Warren kan alleen uit eten gaan heel empowering zijn. Omdat je weer eens beseft dat je zelf aan het roer van je eigen leven zit en je niet laat leiden door wat anderen van je vinden of denken. Juist als het iets is wat je niet dagelijks doet, kan alleen uit eten gaan je een gevoel van eigenwaarde geven: het was uit mijn comfortzone, maar ik heb het toch maar mooi gedaan.

Zo voelt alleen tafelen niet awkward

Ondanks alle voordelen kan alleen uit eten gaan nog steeds spannend zijn. Daarom deze tips:

Ga voor een laagdrempelig, informeel adres. Daar voelt het alsof er minder op je wordt gelet en als het even meezit liggen er kranten of tijdschriften om doorheen te bladeren terwijl je op je eten wacht. Of neem zelf iets te lezen mee.

Kies een restaurant waar je aan de bar kunt eten, of aan een stamtafel waar meer mensen aanschuiven. Een wijnbar waar ze eten serveren is ook een goed idee. Dat voelt allemaal minder ongemakkelijk dan tegenover een lege stoel zitten. Plus je kunt een praatje maken met de barman als je dat leuk vindt.

Zoek een plek waar het eten voor je neus wordt klaargemaakt, zoals een sushibar, of een teppanyaki-restaurant. Dat maakt een gesprek met de kok of de mensen naast je eenvoudiger.

