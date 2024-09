Met deze app check je makkelijk de duurzaamheid van kledingmerken

Verdwaal jij ook in alle nieuwe ontwikkelingen rondom fast fashion? Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over kledingmerken die toch niet zo duurzaam blijken te zijn als ze zeggen. Vervolgens wordt er verbetering beloofd, maar komt die er ook echt? Hier kun je op letten als je duurzame keuzes wil maken.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Maude Frederique Lavoie/Unsplash

Gepubliceerd op 27 september

Merken willen nogal eens van de daken schreeuwen dat ze duurzaam zijn. Maar hoe weet je of dat ook echt klopt? De kledingindustrie blijkt niet altijd even doorzichtig en er is regelmatig sprake van ‘greenwashing’: dat merken zich groener voor doen dan ze zijn. Dus hoe maak je nu de beste keuze? De makers van de app ‘Good On You’ hebben er iets op gevonden.

Handige hulpje

Good On You is een app die kritisch kijkt naar ethische keuzes van modemerken. Er wordt op drie dingen gelet: de impact van het merk op de planeet, op de mensenrechten en op het welzijn van dieren.

Planeet: hoe duurzaam verantwoord is het kledingmerk? Mensenrechten: hebben de werknemers (voornamelijk in de fabriek) een goede arbeidsovereenkomst? Dieren: veroorzaken de producten dierenleed?

Verder wordt er ook bijvoorbeeld naar donaties gekeken. Zoals naar Patagonia die vanaf 2022 de winst van het bedrijf aan twee goede doelen schenkt. Ook dit soort acties zijn meegenomen in de app. Benieuwd geworden? Download de app en ontdek hoe verantwoord jouw favoriete merken zijn.

De voordelen van vintage

Duurzame keuzes zijn vaak ook duurder, en niet iedereen wil veel geld aan kleding uitgeven. Misschien kan tweedehands dan een oplossing zijn. Tweedehands websites als Vinted en Marktplaats worden steeds populairder, al zitten daar qua duurzaamheid ook haken en ogen aan. Dan is een tweedehandswinkel nog een idee, of schatzoeken op een vlooienmarkt. Dan weet je zeker dat je duurzaam bezig bent.

Meer lezen