Wil je hebben: dit Taylor Swift-breipatroon voor een kleurrijke trui

Een zwak voor Taylor Swift? In Ierland is een speciaal op haar geïnspireerd Iers vest ontworpen. Tailored dus, voor Taylor.

Tekst Bente van de Wouw Bron en fotografie Ireland.com

Gepubliceerd op 10 juli 2024

De jonge Ierse ontwerper Gabrielle Malone maakte een uniek vest speciaal voor Taylor Swift. Volledig op maat, vanwege haar liefde voor Ierland. Want dat ze gek is op het smaragdgroene eiland, blijkt wel uit haar reisgeschiedenis.

Zo bracht Taylor Swift in 2021 een tijd door in Ballymastocker Bay in Portsalon. In 2018 vierde ze kerst in het historische stadje Glin. En in het nummer ‘Sweet Nothings’ zingt ze dat ze een vakantie doorbracht in county Wicklow. Pas verbleef ze nog in Belfast, hoorden we in de wandelgangen.

#taylorcardigan

Toen ze bij de promotie van haar album ‘Evermore’ een traditionele Ierse Aran trui droeg, was het duidelijk: er moest en zou een #taylorcardigan komen. De verschillende soorten steken in het vest vertegenwoordigen alle locaties waar Swift geweest is. Haar geboortejaar (en albumtitel) ‘1989’ is subtiel in de kraag gestikt. Op de boord van een mouw staat haar geluksgetal 13 en op de andere staan haar initialen. Oftewel, een ’tailored’ vest voor Taylor. Of de Ieren het vest ook echt naar Taylor Swift hebben gestuurd, is onbekend.

Wil je ook een #taylorcardigan in de kast? Je kunt het breipatroon gratis downloaden op de website van toeristenbureau Ierland.

