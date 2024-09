Aardig zijn voor jezelf: het Selfcare Season is begonnen (en zo doe je mee)

Goed voor jezelf zorgen is belangrijk, weet creative director Irene. Daarom organiseert Flow samen met Happinez en Psychologie Magazine het Selfcare Season.

Tekst Irene Smit Illustratie Maggie Stephenson

Gepubliceerd op 4 september 2024

Selfcare. Ik heb een soort haat-liefdeverhouding met het woord. Want ja, het is belangrijk en veel begint met van jezelf houden en goed voor jezelf zorgen. Relaties? Ze lukken pas als je om je goed te voelen niet afhankelijk bent van je partner. Vriendschappen? Als je van jezelf houdt, kun je je grenzen bewaken. Een burn-out voorkomen? Het helpt om niet constant te pleasen en nog harder te werken.

Maar al dat selfcare-geroep op platforms zoals Instagram stuit me ook tegen de borst. Want als we allemaal lekker voor onszelf zitten te zorgen, wie zorgt er dan voor de wereld? En is het niet zo dat met name de happy few zich met selfcare kan bezighouden? Komen niet heel veel mensen er sowieso niet aan toe omdat ze vooral aan het overleven zijn? Voor zingeving (en de bijbehorende selfcare) is pas ruimte als de rest van je leven oké is. Als je een huis hebt, geen gevaar voelt, genoeg geld hebt, eten hebt, gezond bent.

Selfcare Season

En toch… Sinds begin dit jaar zitten we met drie heel mooie tijdschriftmerken samen onder één dak bij uitgeverij Roularta: Happinez, Psychologie Magazine en Flow. Samen wilden we iets moois opstarten dit najaar, iets wat hoop en rust geeft. En daarom roepen we september, oktober en november uit tot Selfcare Season.

Zo maken we alle drie extra veel verhalen die je helpen wat aardiger te zijn voor jezelf (zoals het verhaal over dobbertijd in de nieuwe Flow die 11 september verschijnt). Bedachten we een gezamenlijke online challenge waarbij vertragen en bewuster leven centraal staat (doe vooral mee, hier lees je hoe). In onze nieuwsbrieven vertellen we wat je dagelijks kunt doen aan selfcare, en houden we je op de hoogte van initiatieven van onze partners. Zo kun je in Museum van de Geest in Haarlem een selfcare-arrangement boeken, en op zondag 6 oktober is daar een speciaal Selfcare Sunday-­programma.

Jouw mental health op één

Kortom: we gunnen je een seizoen waarin je je eigen mental health op de eerste plaats zet. Gelukkig is dat volgens de World Health Organization minder zelfzuchtig dan je denkt: ‘Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn and work well, and contribute to their community.’ Door goed voor jezelf te zorgen, kun je uiteindelijk dus ook het verschil maken voor de mensen om je heen – en hopelijk in de wereld.

Alles weten over het Selfcare Season? Kijk op Flowmagazine.nl/selfcare.

