Binnenkijken in een oase van kalmte, met tóch veel kleur – Hoe Anja’s ADHD leidde tot een geel-groen-interieur

De Deense ontwerper Anja Kolby houdt van geel en groen interieur, van planten en botanische prints. Het huis in Kopenhagen waar ze met haar gezin woont, is eigenlijk een soort oase.

Interview Maaike Beekers Fotografie Christina Kayser O.

Gepubliceerd op 7 december 2024

Vertel eens iets over je huis?

“Het is een huis uit 1905 met een flinke tuin in de wijk Brønshøj in Kopenhagen. Je voelt dat het geschiedenis heeft, daar houden we van, je ziet allerlei mooie details. De huizen in deze buurt zijn niet zo duur en er wonen allerlei verschillende mensen. Dat vind ik inspirerend, en ook belangrijk voor het opgroeien van onze kinderen. Dat ze in een buurt wonen met mensen overal vandaan.”

Je houdt nogal van kleur zo te zien. Toch?

“Iets blauws zou ik nooit kopen. Ik sta er bekend om dat geel mijn kleur is, daar heb ik altijd van gehouden. Iemand zei eens dat je de zomer binnenloopt in ons huis. Geel is zo’n zonnige, warme, creatieve kleur. Wellicht door het gele en groene interieur. Bij een eerste date met mijn man vertelde hij dat geel ook zijn lievelingskleur is, dat leek me een goed voorteken, haha.

Ik ben daarnaast dol op groen, of botanische prints. De natuur is een grote bron van inspiratie, in mijn werk als ontwerper komen er vaak natuurlijke elementen voorbij. Bomen, dieren, planten, maar ook de zee, de oogst, de bloesem.

Waarom we ook veel groen in huis hebben: het geeft rust. Ik heb ADHD, daardoor denk ik een miljoen dingen tegelijk, ga ik heel intuïtief te werk en ben ik vrij snel overprikkeld. Dus een beetje kalmte kan geen kwaad.”

Je bent zelf designer, betekent dat dan ook dat je huis vol design staat?

“Er staat wel design, maar niet alleen maar. We mixen van alles door elkaar. Wat we wel hebben, zijn ontwerpen van het Deense merk Montana, nieuw gekocht of tweedehands. Maar dat is vooral omdat ze zo lekker kleurig zijn. Het gaat ons erom dat iets goed voelt. Ik weet genoeg als ik een kriebel in mijn buik voel.

Simone, mijn man, is Italiaans, maar we grappen weleens dat hij de Deen is en ik de Italiaan. Hij is introvert, kalm, houdt van kou en eenvoud, terwijl ik voor warmte ga, in ben voor avontuur en graag mensen ontmoet. Hij zit in de juridische wereld, maar is ook creatief, hij kan tekenen en bouwen. ”

Wat gaat er nooit het huis uit?

“Mijn familie? En mijn boeken. Ik heb een miljoen boeken, hou van geografie en geschiedenis. Verder misschien mijn geborduurde werken, daar zitten jaren tijd in.”

Wat is je favoriete plek in huis?

“De keuken, daar gebeurt zo’n beetje alles. De kinderen hangen er rond en doen er hun huiswerk. Simone maakt er zelf gnocchi of pasta en ik kook ook graag, liefst iets met chili, koriander en passievrucht. Die combinatie zie je veel in Australië, waar ik een tijd heb gewoond. Verder zit ik graag te tekenen en schilderen op mijn werkplek boven, waar het lekker licht is.”

Hoe ziet jullie weekend eruit?

“Ik probeer graag restaurants uit, zo ga ik vrijdag een nieuw visrestaurant testen met vriendinnen. Zaterdag hou ik dan vrij, want van te veel afspraken word ik onrustig. Beetje lezen, een podcast luisteren of een documentaire kijken. Ik snuffel rond in een van de kleine papierwinkels in de stad.

Verder werk ik graag in de tuin. Voor het huis heb ik exotische planten neergezet, tropische planten en palmen die het hier goed doen. Je vroeg eerder hoe ik mijn huis zou beschrijven. Eigenlijk is het een soort oase, zowel buiten als binnen.”

