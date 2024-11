Dit is hoe Petra’s tuinprobleem haar passie werd

Petra Kroon is senior vormgever van Flow. Niet alleen op haar werk, maar ook thuis maakt en ziet ze graag mooie dingen. Dit jaar wil ze het stuk grond om haar huis eens goed onder handen nemen. Hoe pak je dat aan? Deze keer: hoe mijn tuinprobleem mijn passie werd.

Tekst en Fotografie Petra Kroon

Gepubliceerd op 16 november 2024

Wat een rollercoaster was het, mijn plan om de tuin aan te pakken. En dan te bedenken dat het allemaal begon met een training om beter met werkdruk om te leren gaan. Ik nam mijn tuin als voorbeeld van iets waar ik tegenop zag en wat ik maar bleef uitstellen. Dat moest maar eens afgelopen zijn.

Zelf beginnen, zelf beslissen

Wat eraan vooraf ging: ik ging aan mijn fysiek werken om sterker te worden voor het werken in de tuin. Schakelde hulptroepen in (vrienden, familie, bekenden, internet) om tuinkennis te vergaren. Keek naar andere tuinen, scrolde eindeloos langs voorbeelden en las alles wat los en vast zat.

Ik vroeg aan mijn geliefde huisgenoten wat hun tuinwensen waren, en hoe zij naar de tuin keken. En toen ik erachter kwam dat de tuin voor hen geen prioriteit had, nam ik zelf de verantwoordelijkheid om dit project te gaan vlottrekken.

Ik maakte geld vrij zodat ik autonoom beslissingen kon nemen en ging aan de slag: eerst maar eens plannen maken. En die dan stap voor stap uitvoeren. Dat maakte het voor mij behapbaar.

Toch samenwerken?

Waar ik bang voor was: voor eindeloze ruzies en discussies met mijn mannen. Maar wat er gebeurde was dat zij, door mijn daadkracht en enthousiasme, ook meer betrokken en bevlogen raakten. Ik besefte wat een mazzel ik had, met zulke handige mannen in huis. Alles wat ik bedacht en tekende konden zij bouwen en vormgeven.

Al met al bracht ik steeds meer tijd door in de tuin. Ik vond er rust op de momenten dat het leven zwaar voelde. En langzaamaan werd het probleem dat de tuin voor me was, mijn passie. Een project dat ons als gezin dichter bij elkaar bracht.

Er kwamen bomen, planten, klimplanten, bloemen. We bouwden een overkapping, een schuur, een bank, tuinhekken, plantenbakken, klimrekjes, een moestuinbak en pergola’s. We zijn trots op alle dingen die we het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen. En er komen steeds weer nieuwe ideeën bij. Deze column mag dan stoppen: wij bouwen nog even verder aan ons groene paradijs.

