‘Soms moet je een nieuwe familie zoeken’ + meer levenslessen van schrijver Marion Bloem

Schrijver, filmmaker en beeldend kunstenaar Marion Bloem deelt met Flow haar vijf levenslessen.

Interview Caroline Buijs Fotografie Vonecia Carswell/Unsplash

Gepubliceerd op 26 september 2024

1. De natuur laat zien hoe je je voelt

“Ik heb al jong geleerd dat wanneer je lastige emoties ervaart die je niet goed kunt traceren, het helpt om de natuur in te gaan. Wandelen, hardlopen: doe het liefst iets waarbij je beweegt. En ga naar een plek waar je geen mensen tegenkomt die je kent, zodat je geen gesprek hoeft te voeren. Je zult merken dat alles wat je ziet – of dat nu verdorde blaadjes zijn of juist de lichtgroene in de lente – een weerspiegeling wordt van wat er in jou omgaat. De natuur verschaft je inzicht.”

2. Durf ruzie te onderzoeken

“In de liefde is het belangrijk dat je vanaf het begin duidelijke afspraken maakt over hoe jullie in je relatie willen staan. Maar je bent ook allebei vrij om die afspraken te evalueren en te herzien. Maak je steeds ruzie over hetzelfde onderwerp? Krijg je herhaaldelijk ergens een naar gevoel over, maar durf je dat niet te zeggen? Kijk eerst of het iets te maken heeft met hoe je opgegroeid bent. En check daarnaast of jullie afspraken nog duidelijk genoeg zijn en of je er nog aan kunt voldoen. Ben je daar niet toe bereid, dan is een relatie volgens mij gedoemd te mislukken – hoe pijnlijk ook.”

3. Weet waar je tevreden van wordt

“Geluk is voor mij een diep gevoel van tevredenheid met wat het leven je biedt en hoe je je talenten gebruikt. Probeer te ontdekken waar je goed in bent en geef daar gehoor aan. Het klinkt misschien raar, maar als je heel gelukkig wordt van schoonmaken, is daar niets mis mee. Want de lof moet niet van buitenaf komen, maar van binnenuit. Jij bent de enige die bepaalt waar je je tevredenheid, en daarmee je geluksgevoel, uit haalt. Je kunt nog zo veel lof van buitenaf krijgen, maar als je het zelf niet voelt, werkt het niet. Dan ben je nooit tevreden en wil je altijd weer meer.”

4. Soms is het nodig je eigen familie te kiezen

“Sommige families houden de groei van afzonderlijke familieleden tegen, bijvoorbeeld door eigen trauma’s, angst of jaloezie. Wanneer je die hindernis duidelijk voelt, is het niet fout om een andere familie te zoeken door van je vrienden je familie te maken. Doe het niet vanuit rancune, want dat betekent dat je nog iets op te lossen hebt met jezelf. Doe het omdat je merkt dat het gezonder voor je is.”

5. Dans tot je erbij neervalt

“Je moet even een drempel over, maar ik zie het nut van af en toe lichamelijke uitputting – het creëert geluksstofjes. Zet de muziek luid aan in je huiskamer en dans tot je erbij neervalt. Of ga hardlopen tot je niet meer kunt. Het is een vorm van geluk die je jezelf kunt geven zonder afhankelijk te zijn van anderen – dat vind ik zo belangrijk.”

