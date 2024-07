4 gewoontes op werk die je herkent als je hoogsensitief (een HSP) bent + tips

Wist je dat één op de vijf mensen hoogsensitief (of een HSP) is? Zo uit deze eigenschap zich vaak op werk.

Gepubliceerd op 17 juli 2024

Je hebt de term hoogsensitiviteit vast weleens gehoord. Maar wat is het eigenlijk? Simpel gezegd is het een karaktereigenschap die voor het eerst is gedefinieerd door Elaine Aron. Hoogsensitiviteit kreeg een vlucht toen deze psycholoog het boek Hoogsensitieve personen publiceerde in 1996.

Kort door de bocht betekent het dat je als hoogsensitief persoon een gevoeliger zenuwstelsel hebt dan de gemiddelde persoon. Je verwerkt informatie op een dieper niveau en pikt kleine veranderingen in de omgeving sneller op.

Kun je de sfeer bijna proeven als je een kamer inloopt? Heb je meteen door hoe iemand zich voelt zonder dat hij dit duidelijk laat merken? Ben je weleens verteld dat je ’te gevoelig’ bent? Grote kans dat je een HSP (high sensitive person) bent. Zo kan zich dat uiten op werk.

Je vindt de kantoortuin overweldigend

Jij wil je werk doen maar dat lukt niet omdat collega x luid zit te bellen, collega b je constant stoort met vragen en wat is toch dat irritante geluid in de ruimte? Herkenbaar? Volgens Alane Freund, een psycholoog en internationaal consultant voor HSP’s, kunnen geluid, beweging en afleiding funest zijn voor de focus van hoogsensitieve personen. Dat komt omdat hun brein al die prikkels niet goed kan verwerken.

Je hebt meer pauzes nodig

Iedereen heeft een rustmoment nodig, HSP’s alleen net wat vaker en langer. Uit een onderzoek uit 2021 blijkt bijvoorbeeld dat het brein van hoogsensitieve personen flink actief is, zelfs tijdens een pauze na het afronden van een taak.

Volgens Freund heb je als je hoogsensitief bent micro pauzes nodig gedurende de dag. Zo werkt het goed om voor een paar minuten op de grond te liggen met je ogen dicht en je benen omhoog. Thuis kan dat makkelijk, op werk misschien wat minder. Dan kan het ook al helpen om je ogen even te sluiten en een paar keer diep adem te halen. Op het toilet bijvoorbeeld.

Een andere tip van Freund: ‘Ga je van je werk direct door naar een drukke thuissituatie of andere afspraak, maak dan eerst een korte wandeling. Zo heb je een rustige overgang en kan je brein alles verwerken.’

Je vindt het moeilijk om nee te zeggen

Een sterkte van HSP’s is dat ze loyaal en toegewijd zijn. Maar die krachten kunnen ook in de weg gaan zitten, zeker op werk. Zo zegt sociaal werker en bedrijfscoach Melody Wilding in een artikel voor Huffington Post dat hooggevoeligen het vaak moeilijk vinden om nee te zeggen. ‘Ze hebben de neiging om het mensen naar de zin te maken.’ Misschien denken ze: ‘Als ik hier nee tegen zeg, ga ik ontslagen worden.’ Of: ‘Straks gaan ze denken dat ik lui ben.’ En dus zeggen ze liever ja, ook als dat niet goed voor ze is.

Je vindt het lastig om je mening te delen in een meeting

Dat komt omdat HSP’s een gevoelig zenuwstelsel hebben en dus kunnen bevriezen in een stressvolle omgeving of situatie. Hoogsensitieven twijfelen ook vaak aan hun eigen ideeën omdat ze het gevoel hebben dat niemand anders ze ziet (‘en dus zullen ze wel stom zijn’).

Deze tips maken je werk makkelijker

De eerste stap is om je hoogsensitiviteit te accepteren. Je brein verwerkt informatie nou eenmaal anders en als je daar rekening mee houdt, maakt dat de werkdag een stuk makkelijker. Neem als het kan bijvoorbeeld net wat meer échte pauzes. Dus niet doelloos scrollen op je telefoon of berichten beantwoorden, maar even helemaal niets doen. Al is het voor een halve minuut tussen de taken door.

Ook managers kunnen helpen om de werkomgeving prettiger te maken voor HSP’s. Door de werkagenda op tijd uit te sturen, bijvoorbeeld. En door iedereen de tijd te geven om met nieuwe ideeën te komen. Ook ná een meeting.

Freund eindigt met de tip die ze zelf toepast in haar werkleven: ‘Als het kan, zorg dan dat je eerder aanwezig bent voor een meeting. Zo heb je de tijd om bij te komen en je mentaal voor te bereiden op de volgende taak.’

