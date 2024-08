Bente: ‘Waarom ik iedere dag begin met wandelen’

Bente van de Wouw is online editor van Flow en deskundige op het gebied van introversie en slow life. Ze heeft ontdekt dat je geen boerderij met kippen nodig hebt om langzaam te leven. Dat kan ook gewoon – of júist – in het hectische nu. Deze keer: waarom ik iedere dag begin met wandelen.

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 24 april 2023 Laatst bewerkt op 27 augustus 2024

Soms heb ik het gevoel dat ik er wel ben, maar niet echt. Dan zit ik achter mijn laptop stukken te tikken of geef ik de planten water of maak ik mijn avondeten, maar waar ik eigenlijk ben, is in mijn hoofd. Met mijn creatieve geest is het daar soms best druk. Dan tuimelen overpeinzingen, ideeën en to do’s over elkaar heen tot het een dikke brei van gedachten is waaraan ik me niet kan onttrekken.

Dat is niet erg – ik heb allang geaccepteerd dat mijn hoofd nooit stil zal zijn – maar het zorgt soms ook voor het gevoel dat ik niet leef in het hier en nu, terwijl het daar zo goed vertoeven is. Precies om die reden stap ik voortaan iedere ochtend in mijn wandelschoenen, direct na het opstaan. Dan loop ik een halfuurtje tussen boerderijen en over weilanden, de opkomende zon tegemoet, en dan voel ik dat ik leef.

‘Haasten is niet nodig, alles komt af’

Voor even verdwijnen al die gedachten dan naar de achtergrond. Ik hoor ze nog wel, maar van een afstand, terwijl ik met mijn vingers langs het blad van een boom strijk of de geur van een fruitboom in bloei opvang. Het geeft me altijd perspectief, die simpele wandeling. De moet-ik-nog-doens lijken plotseling niet meer zo belangrijk en de natuur leert me ook dat alles zijn eigen tijd heeft. Haasten is niet nodig, alles komt af.

Lang niet iedere keer, maar vaak genoeg keer ik dan fris terug van dat wandelen, om in alle rust aan mijn dag te beginnen. Zelfs als die dag ontspoort – want laten we wel wezen, hectiek is niet altijd te voorkomen – en mijn hoofd weer overuren draait, weet ik dat ik altijd dat ene halfuurtje in de weilanden heb. En dat als ik wil, ik er altijd naar terug kan gaan, zelfs midden op de dag, om weer even in het nu te zijn. Zo simpel kan een langzaam leven zijn.

