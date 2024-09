Positieve affirmaties: elke dag een goede mindset

Elke ochtend begin je met een nieuwe spreuk die je aanzet tot nadenken, dankbaarheid of gewoon een glimlach op je gezicht tovert. Het is een eenvoudige maar krachtige manier om je dag met intentie en positiviteit te starten.

Word je getriggerd door bepaalde quotes of affirmaties? Bewaar deze dan en plaats deze zichtbaar op plekken waar je ze vaak ziet, zoals je spiegel, koelkast of bureau. Spreek je affirmaties regelmatig hardop uit, liefst meerdere keren per dag, zoals ’s ochtends, ’s avonds en op momenten dat je een oppepper kunt gebruiken. Hoe vaker je ze herhaalt, hoe sterker ze verankerd raken in je onderbewuste.