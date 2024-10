De reden waarom je dit najaar meer zink moet eten (en dit is het welkome effect)

Je staat er misschien niet bij stil, maar in het najaar heb je waarschijnlijk meer zink nodig. En wel om dit welkome resultaat.

Gepubliceerd op 31 oktober 2024

Het slechte nieuws is dat je op dit moment misschien niet genoeg van het essentiële mineraal binnenkrijgt. Het goede nieuws is dat er genoeg manieren zijn om die inname te verhogen. Waarom, denk je misschien. De Amerikaanse diëtist en voedingsdeskundige Amy Goodson weet het haarfijn uit te leggen in een artikel voor Huffington Post. Volgens haar is zink een belangrijk mineraal voor je algehele gezondheid en dan met name voor je immuunsysteem.

Krijg je genoeg zink binnen? Dan heb je minder kans om ziek te worden. En als je al ziek wordt, gaat het genezingsproces ook een stuk sneller. Volgens Erika Siegel, die zich bezighoudt met natuurgeneeskunde, heeft zink ook een grote invloed op je hormoonbalans, je schildklier en je reproductieve gezondheid. Genoeg reden dus om die zink inname eens flink te verhogen. Hoe je dat doet? Simpel, met voeding.

Zoveel zink heb je per dag nodig

Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel zink je eigenlijk nodig hebt per dag. Voor een vrouw komt dat neer op acht milligram en voor een man op elf milligram. Ben je zwanger? Dan heb je net als de man elf milligram nodig en als je borstvoeding geeft, komt daar nog één milligram bovenop.

Deze voeding is rijk aan zink

Als je regelmatig dierlijke producten eet, kom je al gauw aan je dagelijkse behoefte. Veganisten en vegetariërs zullen echter iets harder moeten werken om aan de benodigde hoeveelheid te komen. Hieronder vind je een lijst met voeding waarin veel zink zit.

Vis en schelpdieren. Denk dan vooral aan oesters, garnalen en mosselen.

Vlees. En dan met name rundvlees, varkensvlees, lamsvlees en kalkoen.

Noten, zaden en pitten zoals hennepzaad, pompoenpitten, sesamzaad en cashewnoten.

Peulvruchten zoals kikkererwten, linzen en bonen.

Havermout en andere volkoren granen.

Eieren en zuivelproducten.

Hoe zit het met supplementen?

Vind je het moeilijk om genoeg zink via je voeding binnen te krijgen? Dan kun je het eventueel aanvullen met supplementen. Het is daarbij wel belangrijk dat je gaat voor kwalitatieve supplementen. Dat heeft alles te maken met verschillende vormen zink en de mate waarin je lijf het goed op kan nemen. Zo kan je lijf zink citraat goed opnemen, terwijl zink sulfaat en stuk moeilijker is.

Een kwestie van samenwerken

Onthoud dat enkel je zinkinname verhogen er niet meteen voor zorgt dat je lijf in optimale gezondheid verkeerd. Mineralen en vitaminen hebben elkaar nodig om de processen in je lijf goed te kunnen regelen. Het is dus van belang dat je niet alleen genoeg zink binnenkrijgt, maar ook alle andere vitaminen en mineralen. Met een gezond en gevarieerd voedingspatroon kom je al een heel eind.

