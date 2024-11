Deze 5 haalbare tips uit de wetenschap kunnen je relatie verbeteren

Of je als koppel nou heel gelukkig bent of het juist ‘even niet voelt’, deze vijf tips uit de wetenschap pas je makkelijk toe én kunnen je relatie verbeteren.

Gepubliceerd op 21 november 2024

Dit artikel begint bij TikTok, ja echt. Op dit platform gaat namelijk de ‘bird test’ viral. Mensen wijzen op camera naar een vogel (of iets anders interessants dat ze zien), delen dit met hun partner en wachten vervolgens op hun reactie. Kijken de partners op en maken ze verbinding? Of mompelen ze iets onverstaanbaars en gaan ze door met wat ze aan het doen waren?

Het is natuurlijk geen manier om je partner te ’testen’. Het idee achter deze trend is vooral om te achterhalen hoe natuurlijk en regelmatig partners connectie maken met elkaar. Zo’n verzoek om connectie – zoals het aanwijzen van een vogel – noemen John and Julie Gottman ‘bids’, of vrij in het Nederlands vertaald: verzoeken.

De Gottmans zijn naast man en vrouw ook onderzoekers en de auteurs van het boek The love prescription: seven days to more intimacy, connection and joy.

Bewust verbinding maken met elkaar

Volgens de onderzoekers is zo’n verzoek van de ene partner een kans voor de andere partner om erop in te gaan of juist niet. Uit een bekend onderzoek van John Gottman, waarin 130 net getrouwde koppels geanalyseerd werden om te zien hoe vaak ze reageerden op elkaars verzoeken, kwam iets interessants naar boven.

De koppels die zes jaar later nog steeds gelukkig met elkaar waren, reageerden destijds 86 procent van de tijd op elkaars verzoeken. De koppels die na 6 jaar gescheiden of ongelukkig met elkaar waren, reageerden toentertijd maar 33 procent van de tijd op elkaar. Oftewel: hoe vaker je bewust verbinding maakt met je partner, hoe groter je kans is op een succesvolle relatie.

Nog 4 tips die je relatie kunnen verbeteren

Uit je dankbaarheid naar elkaar

Dit brengt je dichter bij je partner. Zo is uit een onderzoek uit 2022 gebleken dat als de deelnemers vaker hun dankbaarheid naar hun partners uitspraken, ze gemiddeld 68 minuten meer tijd met elkaar doorbrachten op een dag. Bedank je lief eens voor het uitruimen van de vaatwasser, of voor het halen van de boodschappen.

Lach samen

Klinkt misschien als een open deur, maar uit onderzoek blijkt dat het goed is om regelmatig met elkaar te lachen. Volgens Amerikaanse Psycholoog Sara Algoe voelen we ons meer verbonden met onze partner als we samen om hetzelfde lachen. Hoe kun je dit meer in je leven toelaten? Door bijvoorbeeld samen spelletjes te spelen of om nieuwe activiteiten te proberen waarin je allebei (nog) niet zo goed bent.

Zoek lichamelijke connectie

Door regelmatig te knuffelen of elkaars handen vast te houden, bijvoorbeeld. Sociale aanrakingen zorgen ervoor dat er oxytocine vrijkomt, een hormoon dat helpt om verbinding te voelen met elkaar. Het schijnt ook angst en pijn te verlagen.

Creëer samen rituelen

Ieder jaar gaan de Gottmans op vakantie naar dezelfde plek in hetzelfde huisje. Daar stellen ze elkaar ieder jaar opnieuw dezelfde vragen: “Wat vond je fijn dit jaar?”, “Wat vond je minder fijn dit jaar?” en “Wat zou je volgend jaar graag willen?”.

Dit is een voorbeeld van een groot ritueel, maar je kunt het ook kleiner aanpakken: geef elkaar een kus aan het begin en eind van de dag of sta stil bij elkaars verjaardagen. Volgens Gottman zijn het deze rituelen die ervoor zorgen dat je je gezien voelt door elkaar.

