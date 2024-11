Dit is waarom Flow 10.000 exemplaren van Book for Paper Lovers aan GGZ doneert

Dat papier je brein goed doet weten we al langer. En ook craften kan je mentaal verder helpen: je gaat even uit je hoofd. Iets wat we meer mensen gunnen.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Roman Kraft/Unsplash

Gepubliceerd op 5 november 2024

Misschien ken je Flow’s Book for Paper Lovers wel: een 400 pagina’s dik tijdschrift vol papieren schatten. Van geïllustreerde stickers en postkaarten tot kleurige labels en inpakpapier. Het boek is letterlijk bedoeld om uit elkaar te scheuren: je kunt er bijvoorbeeld mood- en visionboards mee maken, of collages.

Goed voor je mental health

Craften met papier is goed voor je mentale gezondheid. Irene Smit, creative director en oprichter van Flow Magazine: “Er is veel onderzoek gedaan naar de rustgevende werking van papier. Papier helpt focussen, zorgt dat je in het nu blijft en kan helpen om je gedachten te ordenen. Door iets met je handen te doen, kom je bovendien uit je hoofd. Al met al is papier een perfecte mental health-tool.”

Minder online, meer papier

Omdat we meer mensen zo’n moment van rust gunnen, doen we een donatie aan de GGZ, samen met Museum van de Geest in Haarlem, met wie we al sinds 2020 samenwerken. We schenken 10.000 exemplaren van het Book for Paper Lovers aan partners in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van het museum. Om zo bij te dragen aan creatieve activiteiten in de zorginstellingen. Want wat we iedereen gunnen: minder online tijd, meer tijd met papier.

