Hierom worden we zo vergeetachtig als we een andere kamer binnenlopen

Waarom vergeten we zo vaak dingen zodra we een andere ruimte binnenstappen? Biowetenschapper en universitair hoofddocent Jen Martin dook in de wetenschap voor het boek Waarom ben ik zo?

Tekst Jen Martin Bron Waarom ben ik zo? Beeld Getty Images

Gepubliceerd op 29 november 2024

We hebben allemaal weleens meegemaakt dat je een kamer binnenloopt en dan niet meer weet waarom je daar bent. Onderzoekers hebben verschillende experimenten gedaan om te begrijpen wat er dan gebeurt. Mensen hebben twee tot drie keer meer kans om iets te vergeten nadat ze door een deuropening zijn gelopen.

Gewoon even teruglopen, toch?

Je zou denken dat het helpt om terug te gaan naar de kamer waar je oorspronkelijk was. Psychologen noemen dit het encoding specificity principe. Het idee is dat je beter onthoudt in dezelfde context waarin je de informatie voor het eerst opnam. Maar onderzoekers testten dit ook en ontdekten dat teruggaan naar de oorspronkelijke kamer niet hielp tegen vergeetachtigheid.

Waarom het Doorway Effect ons vergeetachtig maakt

Dit wordt het Doorway Effect genoemd, en het verklaart een aantal interessante aspecten over hoe onze herinneringen werken. Omdat het niet mogelijk is om alle informatie die in je hersenen is opgeslagen constant bij de hand te hebben, delen we gedachten en herinneringen op in afzonderlijke episodes of gebeurtenissen.

Zodra een bepaalde gebeurtenis voorbij is, gooien onze hersenen een deel van de oude informatie weg, om plaats te maken voor nieuwe, meer relevante dingen. Hoe beslissen we wanneer een gebeurtenis voorbij is?

Zelfs een denkbeeldige deur maakt je vergeetachtig

Onderzoek suggereert dat een van de vele triggers voor onze hersenen om te beslissen dat een nieuwe gebeurtenis is begonnen, door een deuropening gaan is, ook wel bekend als een grens. Wanneer je door een deuropening gaat, geeft dat je hersenen het signaal dat er iets nieuws is begonnen. Informatie die relevant was in de vorige kamer is nu niet meer zo relevant of belangrijk. Kortom: we voelen ons ineens vergeetachtig.

Verbazingwekkend genoeg was zelfs het inbeelden door een deur te lopen al genoeg om mensen dingen gemakkelijker te laten vergeten.

Je leest meer over dit onderwerp in het boek Waarom ben ik zo? (Uitgeverij Snor).

Meer lezen