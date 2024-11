Irritaties in relaties: 2 korte oefeningen om ze te verminderen

Tegenpolen binnen een relatie kunnen elkaar goed aanvullen, maar ook stevig botsen. Met deze oefeningen houd je de relatie goed, ondanks de verschillen.

Tekst Frans van der Vlis/Psychologie Magazine Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash

Gepubliceerd op 13 november 2024

Volgens het CBS is ‘botsende karakters’ een van de vier meest voorkomende redenen om een huwelijk te beëindigen. Toch is een relatie met iemand die heel anders is dan jij niet per se gedoemd te mislukken. Als je verder wilt met iemand, moet je leren omgaan met gedrag en trekken die je misschien niet prettig vindt, maar die nu eenmaal bij de ander horen.

Van irritatie naar adoratie

Deze oefeningen komen uit de training ‘Versterk je relatie’ van de Psychologie Academy. De tweede is tevens een bekende opdracht uit de Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT), een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van relatietherapie.

1. Positief herformuleren

Wat helpt bij het accepteren van de ander, is het gedrag of de eigenschappen waaraan je je ergert positief te herformuleren. Kies iets specifieks en beantwoord de vragen.

Waaraan erger je je vooral? Bijvoorbeeld: ze is dominant en kletst te veel; hij komt altijd te laat thuis; hij ruimt nooit op waardoor overal in huis rommel ligt; ze heeft grote plannen, maar maakt nooit iets af.

Herformuleer dat nu op een positieve manier. Bijvoorbeeld: ze heeft een open persoonlijkheid en is enthousiast; hij heeft een relaxte levenshouding en is niet snel gestrest; ze is creatief en ambitieus.

Kun je op dat gebied wellicht iets van de ander leren? Bijvoorbeeld: ik mag wel meer initiatief nemen in gesprekken; ik kan wat minder op de klok leven en relaxter in het leven staan; ik zou minder afwachtend kunnen zijn.

2. Alternatieven zoeken

Je kunt niet alles bij één persoon vinden, hoe leuk diegene ook is. Sommige wensen en verwachtingen moet je loslaten. Als je daarvoor alternatieven kunt bedenken, wordt dat een stuk makkelijker. Bespreek deze opties eventueel met je partner. Zijn ze ook acceptabel voor hem of haar?

Ik zal moeten accepteren dat mijn partner… Bijvoorbeeld: weinig inlevingsvermogen heeft; erg koppig is; geen kinderwens heeft.

Welke behoefte wordt daardoor niet door mijn partner vervuld? Bijvoorbeeld: meer samendoen; meer (financiële) zekerheid; reizen; avontuur; diepgaande gesprekken.

Om die behoefte te vervullen, ga ik… Bijvoorbeeld: meer werken; vaker op mijn neefje passen; vaker met vriend x afspreken voor een diepgaand gesprek.

Hoe kan ik beter voor mezelf zorgen op momenten dat ik last heb van het gedrag van mijn partner? Bijvoorbeeld: een blokje om gaan als hij weer eens koppig doet; niet blijven wachten tot ze iets van zich laat horen, maar mijn eigen plan trekken; in bad gaan om te ontspannen.

Soms lukt het niet om het bovenstaande te doen. Welke alternatieven kun je bedenken? Bijvoorbeeld: gaan sporten; een boek lezen; in de tuin werken.

Weer meer verbondenheid

De online training ‘Houd me vast (voor jou en je partner)’ geef je je relatie een boost en doorbreek negatieve patronen. Met de bewezen effectieve training van de bekende relatietherapeut Sue Johnson leer je elkaar echt zien en begrijpen.

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder verscheen in Psychologie Magazine. Meer lezen? Ga naar Psychologie Magazine om niets te missen.

Meer lezen